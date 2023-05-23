На перший погляд, це звичайна шахівниця зі звично розставленими фігурами. Однак усередині GoChess оснащена складною електронною начинкою і після її активації перетворюється на розумний роботизований ґаджет.

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Як це працює

Щоб почати гру, необхідно підключити спеціальний додаток через Bluetooth. Після того, як зв'язок із віддаленим партнером, зареєстрованим на одній із шахових онлайн-платформ, встановлено, можна робити перший хід. Компанія Particula пропонує кілька варіантів подальших подій.

У першому випадку у відповідь на зроблений хід віддалений партнер пересуне свою фігуру за допомогою крихітного колісного намагніченого робота, розташованого під дошкою. Можливі варіанти ходів з використанням комп'ютерної клавіатури, шахової дошки на екрані та навіть голосових команд.



"Розумні" шахи GoChess від Particula / Фото Particula



​"Розумні" шахи GoChess від Particula / Фото Particula

Шахістам-початківцям GoChess робить підказки. Наприклад, узявши в руки фігуру перед тим як зробити черговий хід, гравець бачить кілька можливих його варіантів, які відзначає на дошці світлодіодне підсвічування у вигляді різнокольорових кружечків, де червоні означають – фігуру "з'їдять", фіолетові – невиправданий ризик і зелений – оптимальний варіант.

За бажання можна зіграти партію зі штучним інтелектом із 32 рівнями складності. У пам'яті девайса зберігаються всі зіграні партії та їхні результати.

Демонстрація "розумної" шахової дошки: відео

Уже зараз на Kickstarter можна зробити заявку на придбання GoChess, заплативши 300 доларів. Початок поставок очікується через рік.