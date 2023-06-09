Android 14 Beta 3 не лише виправляє кілька помилок, але й впроваджує низку невеликих, але вартих уваги вдосконалень. Серед помітних доповнень розробники включили в прошивку абсолютно нову анімацію зарядки акумулятора. Ця візуальна забавка додасть користувачам свіжих і цікавих вражень, поки їхні пристрої поповнюють запаси енергії.

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Оновлена анімація індикатора зарядки в Android 14 Beta 3 / Фото 9to5google

Що нового додали в систему

Операційка пропонує ширший вибір тем для іконок застосунків, що дозволяє користувачам ще більше персоналізувати зовнішній вигляд свого пристрою. Ця нова можливість кастомізації неодмінно порадує ентузіастів Android, які люблять додавати до своїх смартфонів нотки власного стилю.

Користувачі тепер мають доступ до розширених опцій для налаштування екранів блокування відповідно до своїх уподобань. Чи то вибір унікальних шпалер, чи то налаштування віджетів для швидкого доступу до інформації, Android 14 Beta 3 дає користувачам можливість створити екран блокування, який дійсно відображає їхню індивідуальність.



Годинник на екрані блокування можна кастомізувати довільно / Фото 9to5google

Android 14 Beta 3 також отримала закруглені кнопки в попередньому перегляді скріншотів. Це забезпечує більш відшліфований і згуртований інтерфейс.

Інтерфейс Material You, відмінна риса Android 12, отримав значні поліпшення в Android 14 Beta 3. Ця інтуїтивно зрозуміла мова дизайну, яка адаптує кольори та стилі системи відповідно до уподобань користувача, пропонує ще більш вишуканий та візуально приємний досвід.



Більше кольорів для вираження власного стилю / Фото 9to5google

Цікаво! З Android 14 користувачі можуть розраховувати на розширені можливості кастомізації, що гарантує, що їхні пристрої будуть відчувати себе унікальними.

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Коли можна встановити Android 14 Beta 3

Оновлення в Android 14 Beta 3 обіцяють покращити користувацький досвід і надати більш відшліфований дизайн. Що стосується доступності, то учасники програми бета-тестування вже можуть отримати доступ і встановити цю останню версію програмного забезпечення.