Дата виходу та ціна

Як повідомляє 24 Канал, наразі офіційної інформації про анонс смартфона від Apple немає, однак сумнівів щодо його появи осінню 2023 року немає. На щорічній конференції розробників Apple, WWDC 2023, компанія показала низку ґаджетів та програмних продуктів, які можуть дати певне уявлення про те, чого слід чекати від iPhone 15.

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За доброю традицією Apple обирає перший або другий тиждень вересня для презентації iPhone. Тому потенційними датами запуску iPhone 15 вважаються 5 або 12 вересня (хоч можливо, що це буде 6 і 13 вересня).

Очікується, що за ціною iPhone 15 буде подібним до свого попередника. Виходячи зі стартових цін на iPhone 14, стартова ціна на iPhone 15, за оцінками, становитиме близько 799 доларів. Однак відсутність 128 ГБ пам'яті в інших флагманських пристроях дозволяє припустити, що стартова ціна може бути дещо вищою – близько 899 доларів за модель на 256 ГБ.

Дизайн і дисплей

Ходять чутки, що iPhone 15 успадкує Dynamic Island, виріз на екрані, від моделей iPhone 14 Pro і Pro Max, що додасть пристрою більш преміального вигляду. Витоки відео та неофіційні рендери вказують на те, що всі моделі iPhone 15 можуть мати дещо вигнуті краї та новий виріз для камери. Варто зазначити, що Apple вже давно зробила виріз камери унікальною фішкою iPhone за якою можна визначити модель пристрою.



Ймовірний дизайн iPhone 15 / Фото 9to5mac

Скільки завгодно можна жартувати про відділ дизайнерів Apple, який отримує гроші лише за переставляння сенсорів місцями – це працює достатньо добре у кінцевому підсумку.

Хоча розміри iPhone 15, швидше за все, залишаться подібними до розмірів iPhone 14, помітні відмінності в дизайні, такі як титанові боковини і тонші рамки, як очікується, будуть зарезервовані для моделей Pro. Очікується, що в iPhone 15 також буде впроваджена технологія eSIM, починаючи з Франції і потенційно поширюючись на інші європейські країни, що усуне необхідність у фізичних SIM-картах.

Характеристики iPhone 15 Pro Max опинилися в мережі

Згідно з останніми даними, довгоочікуваний iPhone 15 Pro Max може розчарувати тих, хто очікує значного покращення якості камери.

Флагманський телефон має той самий 48-мегапіксельний сенсор Sony IMX803, що й його попередник, iPhone 14 Pro і Pro Max. Це суперечить попереднім чуткам про оновлений датчик IMX903, про які повідомляли інші інсайдери.

Крім того, дисплей iPhone 15 Pro Max залишиться таким же, як і в поточних Pro-версіях, що вказує на те, що споживачі не повинні очікувати значних покращень яскравості та передачі кольору. Екрани будуть виготовлені за технологією Samsung M12 і можуть дещо відрізнятися за розміром.

Інсайдери галузі Росс Янг, Мін-Чі Куо та Марк Гурман раніше оголосили, що iPhone 15 Pro Max матиме більші екрани, додаючи ще більше очікувань до майбутнього випуску.

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Камера та акумулятор

Передбачається, що iPhone 15 матиме подвійну камеру з двома сенсорами, причому чутки вказують на те, що в ньому буде встановлено 48-мегапіксельний основний сенсор від iPhone 14 Pro і Pro Max. Хоча камера iPhone 14 була порівнянна зі своїм попередником, очікується, що оновлений основний датчик в iPhone 15 стане вагомою причиною для користувачів оновити свою модель.



Камера iPhone 15 / Фото 9to5mac

Що стосується акумулятора, то, за прогнозами, ванільний iPhone 15 матиме розмір акумулятора, подібний до iPhone 14, пропонуючи достатню потужність для повсякденного використання. Також ходять чутки про додавання зворотної бездротової зарядки, що дозволить iPhone 15 заряджати інші пристрої Apple.

Крім того, очікується, що iPhone 15 отримає порт для зарядки USB-C, який замінить порт Lightning, що використовувався в попередніх моделях.

Технічні характеристики та особливості

Очікується, що iPhone 15 успадкує чіпсет A16 Bionic від iPhone 14 Pro, підтримуючи тенденцію Apple пропонувати покращену продуктивність у своїх стандартних моделях. Очікується, що включення A16 Bionic забезпечить помітний приріст продуктивності в порівнянні з попередником.

Крім того, повідомляється, що всі моделі iPhone 15 можуть мати порт USB-C, причому моделі Pro потенційно можуть пропонувати вищу швидкість передачі даних. Однак важливо зазначити, що тільки Pro-моделі можуть отримати вигоду від підвищення швидкості, тоді як стандартні iPhone 15 можуть зберегти поточну швидкість передачі даних. Крім того, моделі Pro можуть мати 8 ГБ оперативної пам'яті та підтримку Wi-Fi 6E.



iPhone 15 отримає USB-C / Фото 9to5mac

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Підсумок

З наближенням дати виходу iPhone 15, очікування та спекуляції навколо смартфона Apple наступного покоління продовжують зростати. Хоча витоки та чутки дають уявлення про його потенційні можливості, важливо підходити до них з обережністю, доки не з'явиться офіційна інформація.

Ймовірно, аж до самої презентації смартфона ми ще не раз почуємо про нові деталі. Дещо з цього у підсумку виявиться вигадкою, а деякі прогнози справдяться. З наближенням до анонсу смартфона інформації від інсайдерів теж побільшає, тож зараз залишається запастися терпінням.