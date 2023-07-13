Загалом це такий же чатбот на основі штучного інтелекту, як і ChatGPT чи будь-який інший аналог. З ним можна вести діалог, ставити питання й отримувати відповідь, попросити згенерувати ідеї та багато іншого. Але компанія приготувала й деякі особливі фішки, які сподобаються користувачам, пише 24 Канал.

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Google Bard в Україні

Відтепер кожен охочий в Україні може приєднатися до тестування чатбота – кнопка реєстрації стала активною на сайті. Реєстрація швидка й відбувається з використанням вашого акаунта в Google.

Bard тепер розуміє українську мову: нею він може отримувати запити й відповідати.

Компанія звертає увагу, що новий чатбот все ще на стадії експерименту. Він припускається помилок, іноді викривлює інформацію. Тож використовувати його як джерело достовірних даних не варто. Він скоріше призначений для різноманітних ідей, пошуку натхнення, підказок, які не потребують точних фактів.



Діалог з Google Bard / Скриншот 24 Каналу



Діалог з Google Bard / Скриншот 24 Каналу

Google, імовірно, запрограмувала Bard на деякі відповіді з окремих чутливих питань. Так, на питання про війну в Україні він видав один і той же абзац у двох відповідях, що зазвичай неможливо при генеруванні відповідей у реальному часі. Однак ми не знаємо всіх тонкощів роботи алгоритму, тому цілком може виявитись, що система просто пам'ятає свої попередні відповіді.

Цікаво, що Bard генерує відразу три різні відповіді (чорновики), які можна оцінити й обрати найкращу для подальшої взаємодії.

(чорновики), які можна оцінити й обрати найкращу для подальшої взаємодії. У нашому випадку всі варіанти виглядали ідеальними, наче написані не штучним інтелектом, а заздалегідь створені людиною. Однак подальші запити на різні випадкові теми, не пов'язані з війною (біографія Мартіна Лютера Кінга, поява неандертальців та висадка на Місяць), давали такий же гарний результат, що явно свідчить про проведену роботу над помилками. Перевірка на дезінформацію нічого не дала – бот згенерував правдиву інформацію.

Відповідь можна відразу ж прослухати , чого не пропонують інші чатботи. Компанія зазначає, що так ви зможете, наприклад, почути правильну вимову, за потреби.

, чого не пропонують інші чатботи. Компанія зазначає, що так ви зможете, наприклад, почути правильну вимову, за потреби. Крім того, доступне введення запитів голосом (у чат вбудовано розпізнавання голосу) або за допомогою зображення (ШІ аналізуватиме їх з допомогою Google Lens).

(у чат вбудовано розпізнавання голосу) або за допомогою зображення (ШІ аналізуватиме їх з допомогою Google Lens). Можна закріпити й перейменувати діалог.

Функція поширення дозволяє ділитися відповідями чат-бота з друзями.

Google також пропонує можливість налаштувати тон і стиль відповіді: простий, довгий, короткий, професійний або звичайний. Готові відповіді можна скоротити або подовжити завдяки цій функції. Але вона поки що доступна лише для англійської мови.

Загалом зараз доступна робота з понад 40 мовами. Надалі мов стане ще більше.