Що нового

По-перше, користувачі десктопного Chrome отримують нові пошукові пропозиції, які ґрунтуються на тому, що шукали інші користувачі. Браузер усе ще пам'ятатиме ваші останні запити й автоматично заповнюватиме відповідні пошукові пропозиції, але ви також побачите варіанти, створені користувачами, праворуч від звичайних пропозицій автозаповнення, на вкладці "Люди також шукають".

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Отримуйте пошукові пропозиції на основі того, що шукають інші / Фото Google

По-друге, користувачі Chrome на iOS і Android тепер бачитимуть більше зображень, що супроводжують запропоновані пошукові запити. Раніше Chrome показував в адресному рядку лише ті зображення, які точно відповідали конкретному продукту, який ви шукали. Але що, якщо ви не плануєте щось конкретне, а потребуєте різноманітних прикладів, Chrome тепер "показуватиме корисні зображення для ширших категорій покупок і продуктів на основі простішого пошуку".



Більше зображень для запропонованих пошукових запитів / Фото Google

Нарешті найцікавішою серед усіх є можливість отримувати пошукові пропозиції навіть за поганого з’єднання. Chrome для iOS і Android отримує інструмент оптимізації, який дозволяє здійснювати пошук навіть тоді, коли ваш інтернет не в найкращому стані. Google не розкрив, як це працює, просто заявивши, що це пов'язано з "покращеними можливостями на пристрої". Компанія стверджує, що пошук продовжуватиме працювати і за "поганого" з'єднання, тому, ймовірно, певний рівень мережі все одно буде необхідним.

Окремі користувачі вже можуть спробувати ці оновлення на своїх пристроях.