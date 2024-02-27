ОС від Google стають ще ближчими завдяки низці нових функцій штучного інтелекту
- Перше, на що звертає увагу компанія, це оновлення для Android Auto. Тепер операційна система зможе узагальнювати довгі тексти або жваві групові чати під час водіння за допомогою ШІ. Вона також пропонуватиме актуальні відповіді та дії. Ви можете просто натиснути один раз, щоб надіслати повідомлення і навіть поділитися приблизним часом прибуття або почати дзвінок.
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- У майбутньому, завдяки підписам до зображень у Lookout на Android, ви зможете прослуховувати автоматично згенеровані ШІ описи фотографій, що зберігаються локально, онлайн-зображень та зображень, які додали до повідомлень ваші співрозмовники. Ця функція наразі доступна англійською мовою по всьому світу і була розроблена з урахуванням потреб людей із порушеннями зору.
- Карти Google на Android отримують нову функцію у вигляді розширеної підтримки зчитування з екрану для об'єктива в Картах. Це щось схоже на доповнену реальність, де на зображення реального світу накладаються віртуальні елементи. Це допоможе вам досліджувати околиці та визначати такі місця, як зупинки транспорту, банкомати, а також ресторани. Ви зможете навести камеру смартфона на оточуюче вас середовище, а TalkBack прочитає інформацію про місце вголос – години роботи, рейтинги і навіть вказівки, як туди дістатися.
- З новими функціями для Android, Google також демонструє, що не забула про сервіс Документів. Завдяки новій функції в Google Docs користувачі тепер зможуть додавати рукописні анотації до документів зі своїх пристроїв із сенсорними екранами. Для цього вам потрібно просто використовувати палець або стилус. У вас буде вибір інструментів для розмітки, таких як різні кольори ручок, маркери та інше.
Рукописні примітки до Документів / Скриншот 24 Каналу
Рукописні примітки до Документів / Скриншот 24 Каналу
Рукописні примітки до Документів / Скриншот 24 Каналу
- В Android вже є дуже зручний перемикач виходів, який дозволяє легко перемикатися між пристроями під час відтворення YouTube Music. Тобто ви можете швидко "перекинути" музику з одного пристрою на інший. Наприклад, з телефону на телевізор у кімнаті, чи на розумну колонку на кухні, чи на навушники. Тепер ви можете зробити те саме зі Spotify. Перемикач виходів на Android тепер показуватиме вам пристрої Spotify Connect, що полегшить вам перехід між підключеними пристроями.
- Ще одна функція, яка з'явиться на Android, – це оновлений додаток Fitbit у рамках Health Connect. Ви зможете переглядати дані про своє здоров'я, фітнес і самопочуття в єдиному місці. Просто перейдіть на вкладку "Ви" й побачите дані Fitbit з усіх підключених додатків та пристроїв поруч. Крім того, на вкладці "Сьогодні" ви побачите такі дані, як вправи, кроки, спалені калорії, пройдені поверхи та пройдену відстань з додатків, сумісних з Health Connect.
- І останнє, але не менш важливе: в Google Messages на Android з'явилася можливість спілкуватися зі штучним інтелектом Gemini прямо в додатку. Функція буде запущена цього тижня, перебуватиме на стадії бета-тестування і на момент запуску буде доступна лише англійською мовою. Ви зможете створювати чернетки повідомлень, обмінюватися ідеями, планувати заходи і навіть спілкуватися з чат-ботом зі штучним інтелектом.
Wear OS
Якщо ви користуєтеся одним із розумних годинників, що працюють на базі операційної системи Wear OS, той тут є гарні новини.
- Тепер ви можете бачити свої пропуски з Google Wallet на годиннику з Wear OS. Годинник зможе показувати посадкові талони, квитки на заходи, абонементи в спортзал, картки лояльності та багато іншого на вашому зап'ясті. Ви навіть можете вибрати, які елементи хочете показати, а які приховати.
- Ще одна функція, яка прийшла в Wear OS з Android, – це можливість отримувати інформацію про маршрут швидким поглядом на зап'ястя. Ви можете просто залишити телефон у кишені й подивитися на руку, щоб переконатися, що рухаєтеся у правильному напрямку і встигнете на автобус, потяг чи пором. Ви також зможете подивитися час відправлення прямо зі свого смартгодинника й отримати навігацію за допомогою компаса, що значно спрощує весь процес. За бажанням, ви навіть можете відображати напрямок руху на годиннику і здійснювати навігацію у режимі "вільні руки".