Хассібіс каже, що новий ШІ, який отримав назву Gemini, побудований на можливостях AlphaGo від Google – системи машинного навчання DeepMind, яка у 2016 році стала першою моделлю, що обіграла людину в неймовірно складній грі Go.

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Що відомо про новий ШІ Gemini

AlphaGo вже давно вважається своєрідним першовідкривачем у сфері так званого навчання з підкріпленням, форми машинного навчання, яка має справу з прийняттям рішень штучним інтелектом. Наділивши LLM глибокими навичками прийняття рішень AlphaGo, вчені сподіваються, що одного дня він зможе обігнати популярні продукти OpenAI у таких завданнях, як надійний аналіз тексту.

Ви можете думати про Gemini як про поєднання деяких сильних сторін систем типу AlphaGo з дивовижними мовними можливостями великих моделей. У нас також є кілька інновацій, які будуть досить цікавими,

– сказав Хассібіс.

Однак радіти поки зарано. Gemini все ще перебуває на стадії розробки й не з'явиться на ринку ще мінімум кілька місяців. Якщо цей ШІ дійсно доведе, що має кращі навички розв'язання проблем, ніж моделі OpenAI – а Google ще багато чого треба довести після провалу Bard – це може стати великою подією.

Прийняття рішень

Попри всі успіхи, яких OpenAI досягла за останні місяці з GPT-4, міркування в контексті й прийняття рішень все ще залишаються тим місцем, де остання ітерація мовної моделі OpenAI гальмує.

Оскільки моделі штучного інтелекту все більше впроваджуються в усі сфери нашого життя, здатність машин приймати надійно обґрунтовані рішення та правильно аналізувати текст буде тільки зростати.