Розробку назвали Apate на честь давньогрецької богині обману. Вона покликана скоротити кількість людей, яким злочинці встигнуть зателефонувати.

Дивіться також Конгрес США обмежив використання ChatGPT та інших чатботів

Деталі проєкту

Щороку люди в усьому світі переказують приблизно 55 мільярдів доларів США телефонним шахраям. Шахрайством телефоном часто займаються організовані злочинні групи, але спіймати вдається лише невелику їх частину.

Ідея нового чатбота спала на думку професору Далі Каафару з Центру кібербезпеки Університету Маккуорі під час обіду з сім'єю, коли йому зателефонував шахрай. Професор прикинувся дурним, розсмішив своїх дітей і тримав шахрая на лінії 40 хвилин.

Я зрозумів, що хоч я й витратив даремно час шахраїв, щоб вони не змогли дістатися до вразливих людей, — це були 40 хвилин мого власного життя, які я не поверну. Потім я почав думати, як можна автоматизувати цей процес. Ми натхнені тим, що наша нова технологія здатна зруйнувати бізнес-модель шахрайських дзвінків і зробити її збитковою,

– розповідає професор.

Хоча постачальники телекомунікаційних послуг блокують мільйони шахрайських дзвінків щороку, це не дуже рятує ситуацію. Сучасні технології дозволяють злочинцям легко маскувати своє місцезнаходження, підміняти номер та інше, тоді як оновлювати телекомунікаційну інфраструктуру і протоколи для поліпшення автентифікації викликів важко й дорого.

Метод Каафара відштовхується від того, що бізнес-модель шахраїв заснована на отриманні великого прибутку від невеликої кількості жертв. Це означає, що лише незначний відсоток із тисяч дзвінків, які вони роблять, є успішними. Тож новий ШІ покликаний витрачати якомога більше їхнього часу, щоб зменшити кількість успішних спроб.

Як це працює

Розробники навчили ШІ на наборі даних реальних шахрайських розмов. Сюди ввійшли як телефонні розмови, так і електронні листи і навіть чати в соцмережах. Бота можна навчити будь-якої мови або акценту.

Ми розмістили наші номери по всьому інтернету, додавши їх у спам-застосунки, опублікувавши на сайтах тощо, щоб підвищити ймовірність отримання шахрайських дзвінків. Ми виявили, що боти досить добре реагують на деякі складні ситуації, де ми й не очікували вийти сухими з води: коли шахраї запитують інформацію, якої ми не навчали ботів, але боти адаптуються і видають дуже правдоподібні відповіді. Боти постійно вчаться, щоб досягти своєї основної мети: довше утримувати шахраїв на лінії,

– каже професор Каафар.

Apate поки що вдається затримати злочинців на лінії в середньому п'ять хвилин, а мета полягає в тому, щоб довести цей час до 40 хвилин.

Технологія має великий потенціал. Якщо ми зможемо переспрямувати багато спам-викликів, які нині блокуються провайдерами, на ботів Apate, максимально затримуючи шахраїв на лінії, уся галузь більше не буде життєздатною.