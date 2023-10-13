Як це працює

Починаючи з четверга, пошукова система Google Search Generative Experience (SGE) дає можливість окремим користувачам у рамках програми тестування створювати зображення прямо з текстового запиту. Microsoft пропонує аналогічну функцію в чатботі Bing Chat за допомогою моделі DALL-E від OpenAI з березня, тож не дивно, що Google наслідує її приклад, але при цьому йде трохи далі.

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Якщо ви підключені до SGE через програму Google Search Labs, ви можете просто ввести свій запит у пошуковий рядок Google. Після цього система створить кілька зображень на основі вашого текстового опису, з яких ви зможете вибрати один. Інструмент працює на основі сімейства моделей штучного інтелекту Imagen.

У GIF-файлі Google показав, як інструмент можна використовувати для створення зображень на основі запиту "намалюй зображення капібари в кухарському ковпаку, яка готує сніданок".

Як показано, ви також можете уточнювати запити, які Google в кінцевому підсумку використовує для створення кожної картинки.

Варто зазначити, що результат поки що виходить не дуже реалістичний, у "мультяшному" стилі, тоді як DALL-E стає дедалі більш правдоподібним.

Ви також зможете створювати картинки на сторінці Google Зображень. Якщо пошук чогось готового вам не підійшов, ви можете прямо на сторінці натиснути на кнопку в блоці "Створити щось нове". Що дійсно круто, так це те, що ви можете увімкнути Google Lens на створеному зображенні, щоб шукати реальні продукти, які найбільш схожі на те, що вам намалював комп'ютер.

Інструмент не генеруватиме зображення, які порушують політику компанії щодо забороненого використання генеративного ШІ. Кожне зображення, створене за допомогою SGE, "матиме маркування метаданих і вбудовані водяні знаки, які вказуватимуть на те, що воно було створене ШІ".

На "початковому етапі" Google не дозволить створювати картинки, які "зображують фотореалістичні обличчя або будь-які речі, що включають відомих людей". І компанія поки не впевнена, чи варто це робити в майбутньому.

Крім того, Google обмежує створення зображень користувачами, яким виповнилося 18 років.