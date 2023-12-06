Функція допомоги в написанні текстів є однією з найпоширеніших і найпопулярніших через усіх штучних інтелектів. Вона з'явилася в не лише як один із запитів у чат-ботах, на кшталт ChatCPT чи Bard, а й інтегрована у вигляді окремої опції в різноманітні програми та сервіси. Ви можете попросити створити для вас електронний лист на задану тему, написати особисте повідомлення, згенерувати текст у таблиці чи текстовому файлі Word/Google Docs, створити замітку та багато іншого. Цілком логічно, що тепер ця можливість надійде в браузер, заощаджуючи ваші зусилля з написання таких текстів вручну чи перенесення їх зі сторонніх сервісів.
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Як це працюватиме
Робоча назва нової функції – Compose або CCO. Але на релізі, ймовірно, вона буде іншою.
- З того, що наразі відомо, можна сказати, що опція "Допоможіть мені написати" з'являтиметься у спливаючому вікні з можливістю автозаповнення (заміни поточного тексту на новий згенерований) під час введення тексту.
- Наприклад, ви можете написати кілька слів від себе, видалити їх, а потім попросити ШІ розширити думку, наповнити її жартівливим настроєм та емодзі. Або ж створити текст повністю з нуля, описавши бажаний результат.
- Функцію можна буде викликати з меню правою кнопкою миші.
- Замість того, щоб покладатися виключно на вашу підказку, штучний інтелект Google перевірить вміст сторінки, щоб отримати більше контексту про те, що писати.
- Схоже, буде також кілька способів налаштувати стиль написання ШІ, хоча і з меншою кількістю варіантів, ніж у Документах або Повідомленнях.
- Ви зможете попросити ШІ "Скоротити" або "Розширити" текст, а також попросити щось більш "повсякденне" або "формальне".
Приклад роботи функції Help me write / Фото Google
Запит і результат можуть бути прочитані, оброблені та прокоментовані людьми-рецензентами для покращення та розвитку продуктів Google. Але ви можете змінити це будь-коли в налаштуваннях.
Поки що нова функція тестується. Імовірно, ми побачимо її не раніше лютого 2024 року, коли вийде збірка Chrome 122.