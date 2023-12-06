Функція допомоги в написанні текстів є однією з найпоширеніших і найпопулярніших через усіх штучних інтелектів. Вона з'явилася в не лише як один із запитів у чат-ботах, на кшталт ChatCPT чи Bard, а й інтегрована у вигляді окремої опції в різноманітні програми та сервіси. Ви можете попросити створити для вас електронний лист на задану тему, написати особисте повідомлення, згенерувати текст у таблиці чи текстовому файлі Word/Google Docs, створити замітку та багато іншого. Цілком логічно, що тепер ця можливість надійде в браузер, заощаджуючи ваші зусилля з написання таких текстів вручну чи перенесення їх зі сторонніх сервісів.

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Як це працюватиме

Робоча назва нової функції – Compose або CCO. Але на релізі, ймовірно, вона буде іншою.

З того, що наразі відомо, можна сказати, що опція "Допоможіть мені написати" з'являтиметься у спливаючому вікні з можливістю автозаповнення (заміни поточного тексту на новий згенерований) під час введення тексту.

Наприклад, ви можете написати кілька слів від себе, видалити їх, а потім попросити ШІ розширити думку, наповнити її жартівливим настроєм та емодзі. Або ж створити текст повністю з нуля, описавши бажаний результат.

Функцію можна буде викликати з меню правою кнопкою миші.

Замість того, щоб покладатися виключно на вашу підказку, штучний інтелект Google перевірить вміст сторінки, щоб отримати більше контексту про те, що писати.

Схоже, буде також кілька способів налаштувати стиль написання ШІ, хоча і з меншою кількістю варіантів, ніж у Документах або Повідомленнях.

Ви зможете попросити ШІ "Скоротити" або "Розширити" текст, а також попросити щось більш "повсякденне" або "формальне".



Приклад роботи функції Help me write / Фото Google

Запит і результат можуть бути прочитані, оброблені та прокоментовані людьми-рецензентами для покращення та розвитку продуктів Google. Але ви можете змінити це будь-коли в налаштуваннях.

Поки що нова функція тестується. Імовірно, ми побачимо її не раніше лютого 2024 року, коли вийде збірка Chrome 122.