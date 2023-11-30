Що відомо

Як відомо, у Google є власний реєстр доменів. Новий домен верхнього рівня, дозволить додавати ".meme" замість ".com" у кінці адреси вашого сайту.

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Вже зараз окремі користувачі в рамках раннього доступу можуть зареєструватися за "додаткову одноразову плату". Ця комісія зменшується відповідно до щоденного розкладу до 5 грудня, коли домени .meme стануть загальнодоступними за базовою річною ціною.

Уже є кілька сайтів, які використовують домен .meme, деякі з них присвячені мемам із минулих днів, зокрема:

Grumpycat.meme – мабуть, найвідоміша кішка у світі та один з найпопулярніших мемів завдяки її милій, але сердитій міміці.

Nyancat.meme – анімований кіт із веселкою, яка тягнеться за ним, який розбурхав мережу в далекому 2011 році.

Keyboardcat.meme, якого Google називає хрещеним батьком котячих мемів. Він був знятий у 1984 році, але не був широко відомим до 2009 року, коли інтернет заново його віднайшов.

Як зазначають джерела, заявку на запуск домену для мемів Google подала ще багато років тому, але запустить повноцінну реєстрацію лише з 5 грудня. Адреса буде доступна як фізичним, так і юридичним особам, проте варто врахувати, що деякі імена коштуватимуть дорожче, ніж аналогічні до іншої доменної мережі.

Реєстр Google уже має кілька незвичайних доменних імен, як-от .dad, .boo і навіть нещодавно випущений .ing, але цей новий, мабуть, найцікавіший з усіх.