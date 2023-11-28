Традиційний ажіотаж довкола знижок і стрімке поширення зручніших способів оплати стали рушійними силами нечуваних онлайн-продажів у Чорну п'ятницю. Як повідомляють джерела, рекорди побили не лише у США, а загалом по всьому світу

Дивіться також Все як завжди: назвали найпопулярніший пароль 2023 року

Скільки заробили продавці

У Сполучених Штатах покупці витратили 9,8 мільярда доларів , що на 7,5% більше, порівняно з минулим роком. За даними Adobe Analytics показник перевершив зростання на День Подяки (5,6 мільярда доларів або на 5,5% більше, ніж торік). Це також дещо більше, ніж прогнозували аналітики – вони розраховували на 9,6 мільярда доларів.

, що на 7,5% більше, порівняно з минулим роком. За даними Adobe Analytics показник перевершив зростання на День Подяки (5,6 мільярда доларів або на 5,5% більше, ніж торік). Це також дещо більше, ніж прогнозували аналітики – вони розраховували на 9,6 мільярда доларів. Компанія Salesforce, яка використовує інші показники, ніж Adobe, і каже, що підраховує транзакції для близько 1,5 мільярда споживачів, також повідомила, що онлайн-продажі в Чорну п'ятницю перевищили її очікування. Цікаво, що її результати сильно відрізняються від даних Adobe і повідомляють уже про 16,4 мільярда доларів у США.

у США. По всьому світу тим часом витратили 70,9 мільярда доларів.

Adobe співпрацює з сотнями онлайн-магазинів і каже, що її розрахунки базуються на більш ніж 1 трильйоні відвідувань американських роздрібних сайтів, переміщенні близько 100 мільйонів товарів і 18 товарних категорій.

Аналітики також відзначили, що хоча інфляція цього року й менша (3% проти 7% торік), все ж економічна невизначеність продовжує тиснути на споживачів – вони дедалі більше вибирають покупки з відкладеною оплатою, тобто в кредит або розстрочку.

Ось кілька цікавих фактів про Чорну п'ятницю 2023 року: