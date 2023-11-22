Як складають рейтинг

Для складання списку найгірших паролів 2023 року дослідники вивчили 4,3 терабайта даних, наданих незалежними дослідниками, що спеціалізуються на розслідуванні кіберінцидентів. Цю інформацію було отримано з різних відкритих джерел, зокрема в даркнеті.

Торік NordPass назвав найпопулярніші паролі 2022 року

Також було вивчено 6,6 терабайта даних, серед яких були паролі, вкрадені різними інфостилерами, зокрема Redline, Vidar, Taurus, Raccoon, Azorult і Cryptbot. Це дало змогу експертам класифікувати найпоширеніші паролі за типами платформ, оскільки логи стилерів містять безліч різних даних.

Найпопулярніший пароль

У підсумку найпоширенішим у світі паролем 2023 року став "123456". Він займав перше місце й у 2021 і 2020 роках, опустившись на другу позицію торік.

Наступний рейтинг виглядає так:

На другому місці – "admin".

Третє – "12345678".

123456789.

1234

12345

password

123

Aa123456

1234567890

UNKNOWN

1234567

123123

111111

Як зазначають дослідники, на зламування всіх цих паролів хакерам потрібно менше однієї секунди. Виняток становить лише "UNKNOWN", на підбір якого потрібно 17 хвилин.

Загалом рядки послідовних чисел (від чотирьох до десяти символів), як правило, посідають перші місця у списках найгірших паролів у всіх галузях і категоріях. У звіті наголошується, що найслабші паролі було виявлено у користувачів стримінгових сервісів – вони нехтують безпекою набагато частіше, ніж користувачі інших платформ.

А що в Україні

В Україні цьогоріч на першому місці пароль "admin". Далі традиційні "123456", "123456789", "12345678". Восьме місце нарешті дістається буквам – "qwerty". Загалом ситуація анітрохи не краща.

Нагадаємо, 24 Канал склав список порад щодо створення надійного пароля, який буде важко зламати.