Як складають рейтинг
Для складання списку найгірших паролів 2023 року дослідники вивчили 4,3 терабайта даних, наданих незалежними дослідниками, що спеціалізуються на розслідуванні кіберінцидентів. Цю інформацію було отримано з різних відкритих джерел, зокрема в даркнеті.
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Також було вивчено 6,6 терабайта даних, серед яких були паролі, вкрадені різними інфостилерами, зокрема Redline, Vidar, Taurus, Raccoon, Azorult і Cryptbot. Це дало змогу експертам класифікувати найпоширеніші паролі за типами платформ, оскільки логи стилерів містять безліч різних даних.
Найпопулярніший пароль
У підсумку найпоширенішим у світі паролем 2023 року став "123456". Він займав перше місце й у 2021 і 2020 роках, опустившись на другу позицію торік.
Наступний рейтинг виглядає так:
- На другому місці – "admin".
- Третє – "12345678".
- 123456789.
- 1234
- 12345
- password
- 123
- Aa123456
- 1234567890
- UNKNOWN
- 1234567
- 123123
- 111111
Загалом рядки послідовних чисел (від чотирьох до десяти символів), як правило, посідають перші місця у списках найгірших паролів у всіх галузях і категоріях. У звіті наголошується, що найслабші паролі було виявлено у користувачів стримінгових сервісів – вони нехтують безпекою набагато частіше, ніж користувачі інших платформ.
А що в Україні
В Україні цьогоріч на першому місці пароль "admin". Далі традиційні "123456", "123456789", "12345678". Восьме місце нарешті дістається буквам – "qwerty". Загалом ситуація анітрохи не краща.