Як складають рейтинг

Для складання списку найгірших паролів 2023 року дослідники вивчили 4,3 терабайта даних, наданих незалежними дослідниками, що спеціалізуються на розслідуванні кіберінцидентів. Цю інформацію було отримано з різних відкритих джерел, зокрема в даркнеті.

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Також було вивчено 6,6 терабайта даних, серед яких були паролі, вкрадені різними інфостилерами, зокрема Redline, Vidar, Taurus, Raccoon, Azorult і Cryptbot. Це дало змогу експертам класифікувати найпоширеніші паролі за типами платформ, оскільки логи стилерів містять безліч різних даних.

Найпопулярніший пароль

У підсумку найпоширенішим у світі паролем 2023 року став "123456". Він займав перше місце й у 2021 і 2020 роках, опустившись на другу позицію торік.

Наступний рейтинг виглядає так:

  • На другому місці – "admin".
  • Третє – "12345678".
  • 123456789.
  • 1234
  • 12345
  • password
  • 123
  • Aa123456
  • 1234567890
  • UNKNOWN
  • 1234567
  • 123123
  • 111111

Загалом рядки послідовних чисел (від чотирьох до десяти символів), як правило, посідають перші місця у списках найгірших паролів у всіх галузях і категоріях. У звіті наголошується, що найслабші паролі було виявлено у користувачів стримінгових сервісів – вони нехтують безпекою набагато частіше, ніж користувачі інших платформ.

А що в Україні

В Україні цьогоріч на першому місці пароль "admin". Далі традиційні "123456", "123456789", "12345678". Восьме місце нарешті дістається буквам – "qwerty". Загалом ситуація анітрохи не краща.