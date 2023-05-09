Чого чекати від Google I/O

Одним із важливих анонсів стане нова велика мовна модель (LLM) PaLM 2, яку описують як "загальновживану" LLM, що є "найновішою та найдосконалішою" розробкою Google. За словами CNBC, LLM, очевидно, виконує "широкий спектр тестів з кодування та математики, а також тестів на творче письмо та аналіз". Перший PaLM був анонсований у квітні 2022 року, за кілька місяців до нещодавнього буму штучного інтелекту, спричиненого такими сервісами, як ChatGPT.

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Google також начебто оголосить про "генеративний досвід" для свого Пошуку та сервісу Bard, чатбота на базі штучного інтелекту, який компанія експериментально запустила в березні. Наразі Bard доступний лише у США та Великій Британії, але тепер розширить його на японську та корейську мови.

Крім того, Google розкриє більше інструментів ШІ, орієнтованих на Workspace, зокрема, "обговорить генерацію шаблонів у таблицях і генерацію зображень у продуктах Slides і Meet". Компанія анонсувала функції штучного інтелекту для Gmail і Docs у березні, але запустила їх спочатку для "довірених тестувальників".

Компанія не коментує матеріал CNBC. До старту I/O залишаються лічені години, тож всі анонси вона зробить на конференції. З появою ChatGPT від OpenAI, зусиллями Microsoft у сфері ШІ та появою численних інших конкурентів, Google ставить ШІ на чільне місце майже в усьому, що робить.

Зазначимо, що на конференції очікуються не лише анонси програмного забезпечення. Так, інсайдери повідомляли, що ми побачимо багато деталей про планшет Pixel Tablet, смартфон Pixel 7A, а також сама компанія обіцяла більше деталей про нещодавно розсекречений складаний Pixel Fold.