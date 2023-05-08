Новий Google

Компанія вже анонсувала фундаментальні зміни у своєму фірмовому пошуковику. Згідно з джерелом, кардинально оновлений Google Search буде представлений на майбутній конференції Google I/O, яка відбудеться 10 травня. Однак список змін, принаймні частковий, відомий уже зараз.

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Перш за все, компанія вбудує в пошуковик нейромережу Magi, створену спеціально для цих цілей. У результаті пошук стане набагато більш персоналізованим: він почне враховувати абсолютно всі ваші запити, прочитані та переглянуті раніше матеріали, а також інші дані, які збирає Google у різних додатках і на різних пристроях.

Нова сторінка також включатиме розмови зі штучним інтелектом, як це відбувається з ChatGPT чи Bing AI, але в рамках самого пошуку.

Також у пошуковій видачі більше не буде звичних 10 посилань на сторінці. Google відходить від цієї схеми на користь динамічної видачі, яка містить посилання, відеоролики, пости з соцмереж тощо. У результаті пошук буде більш різноманітним і міститиме не тільки класичні статті на сайтах.

Якщо користувач захоче знайти щось, що не має точної відповіді, наприклад, рецепт страви або якийсь побутовий процес (ремонт удома чи в авто), то Google покаже йому більше контенту з соцмереж.

Ці зміни, як зазначає джерело, є відповіддю на значні зрушення в способах доступу людей до інформації в інтернеті, зокрема й на появу вищезгаданих систем ШІ. Google роками домінував на ринку пошуку, але по-справжньому злякався за своє становище з виходом на ринок ChatGPT та інших нейромереж.