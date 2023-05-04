Gmail бореться з шахраями

Ні для кого не секрет, що велика кількість хакерських атак починаються з так званої соціальної інженерії – коли зловмисник входить у довіру до жертви й змушує її відкрити шкідливе посилання або встановити програму. Одним зі способів може бути шахрайська розсилка листів нібито з офіційної пошти компанії чи організації. Електронна адреса таких скриньок створюється максимально схожою та може відрізнятись усього одним символом, який ціль просто не помітить, якщо й узагалі перевірить.

Цікаво Перестановки на ринку: яким сьогодні є рейтинг найпопулярніших браузерів у світі

Щоб зменшити кількість таких атак, сервіс почне відображати сині галочки верифікації. Таким чином, якщо, наприклад, ви отримаєте листа від умовних Google, Binance чи інших компаній і біля їхньої назви не буде маркування, це означатиме, що повідомлення надійшло від шахраїв (якщо, звісно, компанії забажають підтвердити себе в системі).

Верифікація акаунтів буде заснована на наявній функції Gmail Brand Indicators for Message Identification (BIMI). Вона вимагає від компаній підтвердження прав на використання логотипа бренду і доменного імені. Компанії, які вже впровадили BIMI, автоматично отримають галочку.



Google додасть сині галочки в Gmail / Фото Google

При наведенні курсора миші на галочку з'явиться віконце з повідомленням, що відправник підтвердив володіння доменом і зображенням профілю.

Google вважає, що сині галочки допоможуть як користувачам, так і системам безпеки виявляти спам-розсилку і шахраїв, а також дадуть змогу відправникам "використовувати довіру до свого бренду".