Рятувальники Північного узбережжя (NSR) заявили, що ця місцевість дуже крута і взагалі не має стежок, які вели б до скелі, де було знайдено туриста. Ба більше, там були встановлені попереджувальні знаки, щоб застерегти мандрівників від цього походу. Але деяких, як можна зрозуміти, це не спиняє.

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Похибка в Картах

NSR розгорнула рятувальну команду на гелікоптері, але не змогла визначити місцезнаходження туриста з повітря. Густі зарості дерев закривали його від сторонніх очей, і, згідно з повідомленням, він подорожував з "мінімальним спорядженням", не маючи під рукою ліхтарика, щоби вказати рятувальникам на своє місцезнаходження. Пошуково-рятувальна група врешті-решт знайшла зниклого туриста.

Служба підтвердила журналістам, що турист користувався Google Maps для свого пересування. Він бачив на карті стежку, якої насправді не було. Компанія швидко відреагувала на інцидент і видалила неіснуючу гірську дорогу в понеділок, принагідно зазначивши, що не варто використовувати телефони для навігації під час походів. Аналогічне звернення зробили й в NSR:

Просто недоцільно орієнтуватися в дикій природі за допомогою "міських карт вулиць", таких як Google Maps. Якщо ви використовуєте навігаційний додаток для телефону, подумайте про використання чогось спеціально розробленого для використання на природі, наприклад, CalTopo або Gaia, попередньо завантаженого з відповідною топографічною картою дикої природи для цієї місцевості. Ми завжди рекомендуємо використовувати стару добру паперову карту і компас,

– кажуть рятувальники.

Це не перший випадок, коли туристів доводиться рятувати в цих горах після використання ними Google Maps. У вересні ще один мандрівник застряг на скелі після того, як пішов схожим маршрутом, який з'явився на Картах. Він подзвонив у 911, сказавши, що застряг на горі Фромм і "тримається, але не впевнений, як довго зможе протриматися".

Це сталося лише через кілька місяців після того, як проти Google було подано позов за застарілі вказівки, які повели чоловіка через міст, що обвалився, внаслідок чого він утопився в крижаній воді. Google звинувачували у несвоєчасному оновленні Карт, стверджуючи, що міст обвалився ще дев'ять років тому, і це мало бути відображено в застосунку.