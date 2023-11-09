Згідно зі знайденим кодом, компанія готується впровадити в програму щось на кшталт чатбота, з яким ви могли б розмовляти природною мовою, отримуючи інформацію про оточення та поради. Як зазначає джерело, ця функція може стати як чимось вкрай корисним і затребуваним, так і функцією, якою ніхто користуватися не буде.

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Що відомо

Джерелом цієї інформації є бета-версія Google Maps v11.105. На жаль, ці рядки коду не розкривають, чи працюватиме майбутній чатбот на основі генеративного штучного інтелекту, але можна впевнено припускати, що саме так і буде. Чому? Компанія останнім часом буквально одержима впровадженням ШІ в усі свої продукти. Починаючи з травневої презентації, на якій фраза "штучний інтелект" звучала частіше, ніж будь-яка інша, Google інтегрував ШІ в операційну систему Android, сервіси Фото, Пошук, Play Маркет, Документи, Таблиці, Асистент (ще не вийшов) та інші. Тож немає підстав вважати, що Maps чимось відрізнятиметься в цьому плані.

Компанія поки не робила ніяких анонсів. Якщо чатбот у Maps дійсно буде схожим на те, що ми бачимо в Bard, то, ймовірно, взаємодія з ним полягатиме в можливості запитувати про цікаві маршрути, місця, прохання прокласти шлях чи проаналізувати й відфільтрувати ті чи інші заклади за певними параметрами, не шукаючи та не переглядаючи кожен вручну.

Наприклад, ви зможете дати ШІ завдання знайти найближчі ресторани з парковкою, які працюють в певний час і мають оцінку не нижче певного рівня.

Або ж скласти туристичний маршрут на день у новому для вас місці, щоб відвідати найкращий музей, смачно поїсти, подивитися головні пам'ятки та сходити за покупками в радіусі кількох кілометрів від центру міста. Можливості комбінування запитів насправді безмежні.

Коли такий чатбот міг би запуститися, поки неясно. Судячи з того, що компанія ще не оголосила про нього навіть для тестової групи, до відкритого доступу ще лишається чимало часу.