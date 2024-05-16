Ми детально розповіли про все, що показали на Google I/O 2024 в окремому матеріалі. Там же можна детальніше ознайомитися з роботою та можливостями функції Project Astra.

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Невже Google розробляє окуляри?

Презентаційний ролик почався з того, що невідома нам працівниця компанії ходить по кімнаті зі своїм смартфоном і спілкується з ШІ, даючи йому завдання й ставлячи питання. На що саме вона знімає весь цей процес невідомо, але в кадрі ми бачимо обидві її руки.

В одному із завдань на 1:13 вона запитує Gemini: "Ти пам'ятаєш, де бачив мої окуляри?"

Машина відповідає: "Так, пам'ятаю. Твої окуляри були на столі біля червоного яблука", попри те, що цей об'єкт не був у полі зору в момент, коли було поставлено питання.

Вже через секунду ми бачимо, що дівчина дійсно знаходить окуляри біля яблука і вдягає їх. У наступному кадрі нам на секунду показують авторку ролика збоку і ми бачимо, що вона вдягнула окуляри.



Окуляри, які знімали процес / Скриншот Engadget/Зображення Google

Далі зйомка продовжується і спеціальний прийом затемнення кадру дає зрозуміти, що тепер все фільмується саме за допомогою цих окулярів. Ми чуємо сигнал початку запису, а на екрані в центрі з'являється піктограма, яка показує, що мікрофони чують мову. Цим нам показують не лише те, що окуляри незвичайні – вони мають хоча б якийсь інтерфейс, а отже на борту є власне програмне забезпечення, – а також той факт, що взаємодія з Gemini та його новою функцією Project Astra можлива не лише через смартфон, а й через розумні окуляри, яку дивитимуться на світ крізь камери і слухатимуть команди через мікрофони.

Ще один цікавий момент полягає в тому, що на екрані тепер з'являються відповіді на питання, які надає Gemini. Окуляри надають текст разом із голосовими фразами, дублюючи його на власному екрані перед очима користувача.

Демонстрація Project Astra: відео

Що це таке

Тож який висновок ми можемо з цього зробити? Окуляри з прозорими скельцями й широкими дужками, зовсім не схожі на провальні Google Glass, мають камеру, мікрофони, власне програмне забезпечення та інтерфейс, проєктують зображення на скельця перед очима, сприймають голосові команди та взаємодіють із ШІ. Вони також не виглядали дуже громіздкими.

Чи може це бути продукт сторонньої компанії, який Google просто інтегрувала зі своїм штучним інтелектом? Цілком. Ми поки що не маємо відповіді на цю загадку, адже компанія не коментує це жодним чином.

Але ми також знаємо, що Google не покинула своїх надій і спроб розробити такий пристрій, хоча й відмовилась від кількох попередніх проєктів. Кілька років тому компанія випустила футуристичний ролик, у якому показала своє бачення майбутнього окулярів доповненої реальності. У відео вони, наприклад, забезпечували переклад живої розмови у реальному часі з людиною, яка говорить іноземною мовою.

Також такі окуляри, як очікується, зможуть накладати віртуальні елементи на реальний світ, даючи користувачам різноманітні підказки щодо того, куди потрібно йти і що вони бачать, розповідаючи про історичні відомості та допомагаючи на роботі, вдома чи в дорозі. Загалом сфери використання, особливо у поєднанні з ШІ, максимально різноманітні.

Після попередніх невдач Google цілком може розробляти нове покоління розумних окулярів, але тримати їх у таємниці, щоб знову не прогоріти на тому, що не виконала якихось обіцянок.