Куди зникли нагадування

У повідомленнях користувачів зазначається, що іконка будильника, яка раніше використовувалася для встановлення нагадувань для повідомлень, більше не відображається на панелі інструментів при виборі повідомлення.

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Попри те, що ярлик "Нагадати через 1 годину" у вхідних повідомленнях все ще функціонує, повна функціональність нагадування, схоже, відсутня. Видалення цієї функції є несподіваним, оскільки вона була запроваджена у 2019 році і відтоді набула популярності серед користувачів.

Інтеграцію теж прибрали

Окрім нагадувань про повідомлення, також відсутня функція інтеграції з Google Фото, яка дозволяє користувачам завантажувати відео в хмару і ділитися ними у вигляді посилань. Ця функція, відома тим, що дозволяє обмінюватися високоякісними відео без обмежень SMS/MMS, тепер повністю відсутня в налаштуваннях програми "Повідомлення".

Хоча користувачі схильні вважати, що ці вилучення є навмисним рішенням Google, більш імовірно, що це ненавмисні помилки або збої, які можуть виникнути в результаті поточного тестування запланованих оновлень, таких як шумозаглушення і підтримка тексту зі знижкою.

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Подібні інциденти вже траплялися в минулому, зокрема, з вилученням функції "Перегляд повідомлень за категоріями", яка фільтрувала особисті та ділові повідомлення.

Наразі Google ще не відновив зниклі функції в Google Повідомленнях. Користувачі сподіваються, що компанія оперативно розгляне і виправить ці проблеми, відновивши функціональність, яка стала невід'ємною частиною їхнього досвіду роботи з повідомленнями.