Серед нещодавно доданих фільтрів є опції, які вносять тонкі корективи до фотографій, редагуючи такі аспекти, як колір і тон. На противагу цьому, інші надають більш широкі можливості редагування, позбавляючи користувачів необхідності покладатися на зовнішні застосунки, такі як VSCO і Picsart.

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Це перше розширення набору фільтрів за останні роки, що дозволяє користувачам регулювати інтенсивність ефектів за допомогою зручного повзунка.

Розділ "Ролики" отримає додаткові інструменти для роботи з короткими кліпами.

Наразі Instagram тестує такі функції:

масштабування,

обрізка,

обертання кліпів.

Крім того, очікується, що незабаром будуть інтегровані кнопки скасування та повтору. Англомовні користувачі в деяких країнах отримають десять нових голосів синтезатора мови, а також розширений набір шрифтів, включаючи варіанти накреслень для покращення читабельності.

Наразі Instagram тестує функціонал створення стікерів як з особистих галерей, так і з інших матеріалів на платформі. Оновлення також включає покращені функції, такі як спрощений перегляд чернеток, швидкий доступ до аудіо в Reels та покращена статистика переглядів для творців контенту.

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За словами адміністрації Instagram, майбутні доповнення дозволять авторам отримувати інформацію про кількість переглядів кожного з їхніх відео в найближчі місяці.