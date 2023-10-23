Що відомо

Повідомляється, що компанія вже тестує нову можливість серед обмеженого кола людей. Вона дозволить користувачам створювати кастомні стікери зі своїх фотографій, а в деяких випадках і з чужих. Їх можна буде розмістити у Reels та Stories, а в майбутньому, можливо, й надсилати в особистих повідомленнях, хоча компанія про це нічого не говорить. Для DM вона готує іншу функцію, яка дозволить згенерувати стікер за допомогою текстового запиту для штучного інтелекту.

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Інструмент вибирає об'єкт на фото і видаляє фон, створюючи вільно плаваючий стікер, який можна розмістити поверх іншого контенту. Це нагадує відповідну функцію в iOS від Apple.



Процес виокремлення головного елемента з фону та перетворення його на стікер / Фото Instagram

Адам Моссері, глава Instagram, коротко продемонстрував, як це працюватиме, у відеоролику, опублікованому на його каналі. Він також сказав, що, окрім створення стікерів з фотографій, збережених на телефоні, користувачі зможуть робити їх з "відповідних зображень, які ви бачите в Instagram".

Ми тестуємо спосіб перетворення фотографій на кастомні стікери для використання в роликах та історіях. Ви можете створювати стікери з власних фотографій у вашій камері або з відповідних зображень, які ви бачите в Instagram,

– сказав Моссері.

Моссері не поділився жодними подробицями про терміни впровадження функції, але каже, що компанія думає над тим, щоб користувачі могли забороняти створення стікерів з їхніх фотографій. Поки функція розробляється й тестується, вона може багато разів змінитися.