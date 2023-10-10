Мова йде про більше налаштувань доступу до ваших історій. Про це заявив глава Instagram Адам Моссері під час трансляції на своїй сторінці. За його словами, соцмережа вже почала тестувати можливість ділитися історіями з кількома налаштовуваними списками аудиторії.

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Деталі майбутньої функції

У додатку вже є функція "Близькі друзі", яка дає можливість додати певних людей до списку і ділитись історіями лише з ними. Це дає вам трохи приватності в соціальній мережі, особливо якщо у вас є публічний профіль.

Проблема в тому, що такий список лише один, а різна інформація може бути призначена для різних груп людей. Щось ви можете довірити зовсім маленькій групі користувачів, а щось підійде лише для ваших родичів чи колег. Тож доводиться постійно редагувати список "Близькі друзі" або ж відмовлятися від публікації того чи іншого контенту в Instagram.

З новими можливостями кожен користувач зможе створити кілька списків доступу й відкривати ваші історії різним людям без необхідності постійно щось змінювати.

Це дозволяє вам ділитися історіями з меншими групами і дає вам більше контролю над тим, хто може бачити ваші історії. Як людина, яка часто користується функцією "Близькі друзі", я дуже радий можливості створювати додаткові списки для людей, які є в моєму житті,

– каже Моссері.

Приклад роботи функції можна побачити на наступному зображенні:



Нові налаштування доступу / Фото Instagram

Коли це оновлення надійде для всіх користувачів невідомо. Але дуже сумно, що компанія береться за покращення не для того, щоб користувачам було комфортно, а лише щоб не відстати від конкурента.