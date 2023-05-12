Як це буде

Коли Android 14 вийде восени 2023 року, у мобільній операційній системі від Google з'являться нові можливості для кастомізації. Віцепрезидент з інжинірингу Android Девід Берк продемонстрував кілька нових функцій на прикладі створення кастомних шпалер.

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Інструменти базуються на дизайні Material You, дозволяючи користувачам створювати кастомні шпалери. Замість того, щоб вибирати з набору готових варіантів, незабаром ви зможете описати зображення, яке ваш пристрій потім згенерує. Крім того, вибравши кілька своїх улюблених емодзі, новий інструмент дозволяє додати їх на шпалери (до 14 штук за раз), вибрати візерунок і колір фону, поєднати все разом і після того, як нові шпалери з'являться на вашому домашньому екрані, персонажі будуть реагувати на натискання на них.

Замість того, щоб вибирати з набору готових варіантів, незабаром ви зможете описати зображення, яке ваш пристрій потім згенерує. Крім того, вибравши кілька своїх улюблених емодзі, новий інструмент дозволяє додати їх на шпалери (до 14 штук за раз), вибрати візерунок і колір фону, поєднати все разом і після того, як нові шпалери з'являться на вашому домашньому екрані, персонажі будуть реагувати на натискання на них. Якщо ви хочете чогось більш ефектного, є окрема опція для створення "Кінематографічних" шпалер. Ця функція використовує нейронні мережі на пристрої, щоб анімувати ваші улюблені фотографії. Після того, як фотографія з'явиться на головному екрані, нахил пристрою змусить її рухатися, створюючи ефект паралакса – зображення злегка заходить на елементи інтерфейсу, створюючи відчуття глибини.

Кінематографічні та емодзі-шпалери з'являться на пристроях Pixel наступного місяця.

Також Android 14 отримає функцію, яка давно є на iPhone, але з більш гнучкими налаштуваннями. Вона дає змогу гнучко налаштовувати стилі годинника, додавати ярлики для швидкого запуску часто використовуваних додатків і створювати ефектні шпалери на екрані блокування. На відміну від аналогічної функції в iPhone, розташування елементів можна вибирати самостійно. Наприклад, час відображається зверху, а дата, температура та іконка соцмереж – по краях екрана.

часто використовуваних додатків і створювати ефектні шпалери на екрані блокування. На відміну від аналогічної функції в iPhone, розташування елементів можна вибирати самостійно. Наприклад, час відображається зверху, а дата, температура та іконка соцмереж – по краях екрана. Восени Google також представить вбудований генератор зображень зі штучним інтелектом прямо в меню налаштувань Android. За допомогою цього інструменту можна буде створювати шпалери, яких не знайти в інтернеті. Він постачається з попередньо заповненими підказками, які ви можете налаштувати, щоб полегшити процес керування ШІ. Щойно ви додасте шпалери ШІ на домашній екран, система Android Material You автоматично підбере колір для всіх елементів інтерфейсу користувача, включно з іконками програм, щоб вони не конфліктували один з одним.

прямо в меню налаштувань Android. За допомогою цього інструменту можна буде створювати шпалери, яких не знайти в інтернеті. Він постачається з попередньо заповненими підказками, які ви можете налаштувати, щоб полегшити процес керування ШІ. Щойно ви додасте шпалери ШІ на домашній екран, система Android Material You автоматично підбере колір для всіх елементів інтерфейсу користувача, включно з іконками програм, щоб вони не конфліктували один з одним. Google також планує додати нову монохромну тему для тих, хто віддає перевагу більш стриманому вигляду.

На I/O також презентували Magic Compose – функцію повідомлень, яка використовує технологію генеративного штучного інтелекту Google для написання текстів за вас. Інструмент передбачає кілька налаштувань стилю, які ви можете використовувати, щоб надати вашим повідомленням іншого стилю. Google планує провести тестування Magic Compose цього літа.

Окремо після презентації Google повідомила, що в Android 14 буде додано підтримку Ultra HDR, що дозволить створювати фотографії з більш яскравими кольорами та деталізованими тінями.

Функції, які Google презентувала в середу, є доповненням до всіх налаштувань, які компанія вже представила раніше в публічній версії Android 14 та в попередніх версіях для розробників.