На презентації нових смартфонів Google не торкнулася специфікацій Tensor G3, хоча постійно говорила про його обчислювальну обробку зображень, можливості відео та використання штучного інтелекту для покращення кінцевих результатів. Навіть на сторінках Pixel 8 і Pixel 8 Pro немає жодної додаткової інформації про чип. Тепер дані, які потрапили до рук американських журналістів, показують, чому компанія вирішила промовчати: процесор усе ще виготовлений за старим 4-нанометровим виробничим процесом Samsung, а не новим.

Дивіться також Google офіційно представляє смартфони Pixel 8 з новою камерою, ШІ та рекордним часом підтримки

Топтання на місці

Хоча ми ще не знаємо точних його специфікацій, минулі витоки говорили, що Tensor G3 міститиме 9-ядерний процесор і графічний процесор Mali-G715. Це досить пристойні характеристики, але згідно з новими даними, в його основі лежить застаріла версія 4-нанометрового техпроцесу LPP (Low Power Plus), тоді як Samsung уже має LPP+.

Судячи з усього, новішу технологію лишили для цьогорічного Exynos 2400, а Tensor отримає її аж наступного року в поколінні G4. При цьому інший витік даних, про який ми писали раніше, навпаки свідчив, що Tensor G4 буде незначним оновленням, на відміну від нинішнього покоління.

Tensor G3 виробляється на гіршому вузлі, що, без сумніву, допомагає Google значно економити на поставках чипсетів, знижуючи ціну смартфонів. Але це не дозволяє йому конкурувати в потужності й енергоефективності з Qualcomm. У результаті тести показують, що процесор для Pixel 8 не дуже добре тримається при сильному навантаженні. Недоліком використання гіршого техпроцесу LPP є недостатня енергоефективність.

Розбір Pixel 8 показав, що Google використовує мідну і графітову плівку, а також термічну змазку для відведення тепла, але це не допомогло подолати проблему перегріву. Молодша версія нової лінійки смартфонів виявилася на цілих 11% повільнішою за Pixel 8 Pro, хоча в ній використовується той самий процесор Tensor G3.

Але Google вдалося внести багато покращень, які стосуються оптимізації, тож не можна сказати, що G3 є повним провалом. Базова "сира" продуктивність процесора в порівнянні з аналогами не завжди грає ключову роль, оскільки багато що залежить і від подальшого поєднання з програмним забезпеченням. Ви можете мати кращий чип, але гірше ПЗ, і в результаті пристрій покаже себе не так добре, як у протилежному випадку.

Попередні одноядерні та багатоядерні тести Geekbench 6 показали, що Google вдалося збільшити можливості Pixel 8 і Pixel 8 Pro в обробці зображень і відео. Чи буде цього достатньо, поки що сказати важко. Смартфони ще не почали продаватися, тож ми не маємо жодних тривалих тестувань та оглядів.

Якщо вірити чуткам, Google планує перейти до співпраці з TSMC замість Samsung, але відбудеться це не раніше Tensor G5. Тож наступного року нас усе ще чекає відставання від усіх основних конкурентів.