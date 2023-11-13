Причина цього досить проста: Google стверджує, що неактивні акаунти є легкою мішенню для хакерів, оскільки вони, швидше за все, використовують паролі, які вже не є безпечними. Вони також є мішенями для спаму, фішингу, викрадення тощо.

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Деталі

Під загрозою зникнення опинилися сторінки, які не проявляли жодної активності протягом двох років і більше. Згідно з минулими анонсами, видалення облікового запису призведе до зникнення практично всіх слідів, які лишила людина на платформах компанії: Gmail, Docs, Drive, Sheets і всього іншого. Єдиним винятком стане YouTube – відео, завантажені з видалених акаунтів, не зникнуть із сервісу.

Щоб цього не сталося, користувачеві, який давно не заходив на свій акаунт, потрібно здійснити вхід і виконати хоча б одну дію – надіслати електронного листа, завантажити додаток з Play Store, переглянути відео на YouTube, створити файл у документах або завантажити щось на Drive. Зробити це потрібно до грудня.

Також слід зазначити, що ця чистка торкнеться лише особистих акаунтів. Google не видалятиме корпоративні або освітні акаунти. Принаймні поки що про це нічого не говорили. Видалення акаунта не можна скасувати.

Щоб гарантувати, що Google не видалить обліковий запис помилково, компанія почала розсилати користувачам з неактивними акаунтами нагадування разом з адресами для відновлення. Електронний лист повідомляє користувачам, що їхні акаунти видаляються з міркувань безпеки.