Bard стає Gemini

Google Bard нарешті пройшов ребрендинг і тепер відомий як Gemini. Це повинно полегшити сприйняття користувачами та орієнтування в ШІ-продуктах Google. Але з іншого боку, тепер стає складніше зрозуміти, про що йде мова – про кінцевий продукт, чи мовну модель, яка лягла в його основу.

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Як ми знаємо, у грудні компанія представила однойменну модель ШІ Gemini, на різних версіях якої працюватимуть різні продукти. Це можна порівняти з конкурентним сервісом від компанії OpenAI: її чат-бот ChatGPT побудований на мовній моделі GPT 3.5 або GPT 4.

Gemini Ultra — найбільша та найпотужніша модель для надскладних завдань. Вона буде використовуватись для потужних серверних рішень, а також постачатиметься в складі платної версії чат-бота Gemini (раніше Bard).

Gemini Pro — універсальна модель для широкого кола завдань. Вона вже працює в складі базової безплатної версії чат-бота Gemini.

Gemini Nano — модель для виконання завдань на смартфонах. Може працювати без з'єднання з серверами, що забезпечить користувачам конфіденційність їхніх даних.

Отож, тепер все те, що раніше ми могли робити у чат-боті Bard, який є аналогом ChatGPT від Google, ми можемо робити в Gemini, який до того ж прокачали до мовної моделі Gemini Pro, що надало йому нових можливостей – наприклад, генерувати зображення за текстовим запитом прямо в чаті з ботом (поки що лише англійською). Компанія також заявляє, що сервіс став набагато кращим, ніж попередні його версії.



Так тепер виглядає оновлений інтерфейс вебверсії Gemini / Фото 9to5Google

Вебверсія чат-бота доступна за новою адресою gemini.google.com, але й стара досі переадресовує. Можна також помітити, що поряд із назвою ліворуч зверху зникло слово "Експеримент", тож можна сприймати це як повноцінний запуск технології.

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Платний Gemini Advanced

Gemini Advanced – це платна версія чат-бота, яка побудована на покращеній мовній моделі Gemini Ultra.

Якщо знову ж таки порівнювати це з OpenAI, то це версія Advanced буде аналогом платного ChatGPT 4 за 20 доларів напротивагу безплатному ChatGPT 3.5.

Завдяки моделі Ultra 1.0 Gemini Advanced набагато краще справляється зі складними завданнями: пише код, розмірковує, виконує детальні інструкції і допомагає у творчості. Крім того, Gemini Advanced продовжить розвиватися й наступними місяцями отримає нові корисні функції, зокрема розширені можливості мультимодальної моделі, удосконалені функції створення коду, а також додавання й глибший аналіз файлів, документів, даних та інше,

– написали розробники.

Підписка, доступна в понад 150 країнах і регіонах, серед яких є й Україна. Ціна кусається – 910 гривень на місяць, але перші два місяці безплатно. У комплекті йде повноцінна підписка Google One.

Зараз Gemini Advanced використовує модель Ultra 1.0 лише для англійської мови, проте може відповідати й іншими мовами, які підтримує Gemini.

Асистента з Bard не буде. Замість нього ми отримали єдиний додаток Gemini, який є і чат-ботом, і голосовим асистентом

Ми довгий час чули, що Google розробляє нову версію свого голосового асистента, інтегруючи в нього чат-бота Bard. Згодом з'явилися чутки, що компанія використає іншу назву. А тепер побачили, що новий застосунок Gemini і є тим самим Асистентом, який інтегрується з Android. Ось, що треба про нього знати:

По-перше, в Україні його поки що не можна завантажити. Додаток Gemini буде доступний на пристроях англійською мовою в США. Найближчими днями він з'явиться японською, корейською і англійською мовами в усьому світі, крім Великої Британії, Швейцарії, країн Европейської економічної зони й пов’язаних територій. Незабаром додадуть підтримку інших мов і країн.

Він буде доступний як на Android, так і на iOS.

Методи запуску залишаються тими ж: відкриття за допомогою іконки на робочому столі, затиснувши кнопку живлення (лише в деяких смартфонах), провівши пальцем по діагоналі від кутів до центру або сказавши ключову фразу "Hey Google".

Знизу так само з'являється плаваюча панель, яка дозволяє вводити текст вручну (як раніше у чат-боті Bard), говорити з асистентом або додавати фотографію.

З'являється новий інтерфейс камери з можливістю прикріплення зображень і підказок. Наприклад, ви можете "сфотографувати спущене колесо і попросити інструкції" або поставити запитання про статтю, яку читаєте.

Ви також можете створювати текст і зображення, користуватися інтеграцією з іншими службами Google, такими як Карти, Gmail, Польоти, YouTube та інші, щоб швидко отримувати інформацію від ШІ-помічника. Наприклад, він може відповісти на питання про подію з вашого календаря чи проаналізувати лист на пошті.

Відповіді, які ви отримуєте, схожі на онлайн-версію, з можливістю гортати вгору/вниз, шукати в Google, ділитися та копіювати, встановлювати нагадування, а також відповідати та запитувати додаткові підказки.

Домашній екран Gemini на мобільному схожий на вебверсію з запропонованими підказками і доступом до попередніх чатів. Натисніть на аватар вашого профілю, щоб отримати доступ до активності, розширень та інших налаштувань Gemini.



Піктограма на екрані / Фото 9to5google

Інтерфейс та можливості Gemini на смартфоні / Фото 9to5google

Що вміє новий Google Assistant на основі Gemini

Природно, що виникає питання, наскільки новий Асистент зберіг свої можливості, наприклад, керування розумним будинком чи функціями смартфона. Ось, що про це відомо.

Gemini буде підтримувати виконання "деяких звичних функцій швидких голосових дій". За словами Google, це включає в себе:

Створення або зміна будильників і таймерів.

Здійснення телефонних дзвінків, надсилання повідомлень та читання вхідних повідомлень.

Ви також зможете керування такими функціями, як увімкнення ліхтарика чи Bluetooth або відкриття програми.

Керування освітленням, домашньою системою безпеки та іншими пристроями розумного дому.

Трансляція повідомлень на підключені пристрої у вашому домі.

Читання вебсторінок вголос (Pixel 8 або новішої версії).

Журналісти 9to5google вже випробували новий додаток і кажуть, що більшість із цього не працює. Наприклад, їм не вдалося змусити працювати "Читання вголос". Не працює також підтримка сторонніх постачальників медіа – подкасти, новини та радіостанції, а також сторонні музичні провайдери наразі не підтримуються в Gemini. Також не запускаються програми на прохання користувача. Наприклад, функція "Розпорядок дня", який прив'язується до будильника, не спрацьовує. Не встановлюються й нагадування за допомогою голосових команд.

Наразі все виглядає так, ніби Google поспішила з випуском додатка. Але, ймовірно, до глобального запуску все запрацює.

Що стосується керування розумним будинком, то ситуація теж не дуже хороша. На відміну від Google Assistant, мовна модель Gemini не може самостійно керувати розумним будинком. Замість цього він передає ці функції Асистенту в складі нової єдиної програми, але не без проблем.

Якщо ви спробуєте дати команду, наприклад, "вимкнути світло в спальні" через новий додаток Gemini, він передасть її Асистенту, щоб той виконав завдання. І дійсно, він це зробить, але тільки якщо команду буде віддано голосом. Якщо ви введете "вимкнути світло в спальні", Gemini поверне повідомлення про помилку, згенероване штучним інтелектом.

Те саме стосується й інших команд Google Assistant, перенесених у Gemini, таких як здійснення дзвінків і встановлення таймерів. Google навіть підтверджує це в налаштуваннях програми. Слід визнати, що голос є більш звичним і, ймовірно, більш часто використовуваним способом взаємодії з цими командами, але завжди прикро втрачати функціональність.



Приклади роботи Google Assistant з командами розумного дому / Фото 9to5google / Колаж 24 Каналу