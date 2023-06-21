У спільній заяві обидва угруповання пишуть, що вже нібито "паралізували міжмережеву інфраструктуру Європейського інвестиційного банку – ЄІБ". У Twitter фінансової організації опубліковано повідомлення, що підтверджує факт атаки.

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Що відомо

Минулого тижня хакери пообіцяли атакувати банки Європи та США, SWIFT, Федеральну резервну систему США і "ввести санкції" щодо європейських банківських трансферних систем SEPA, IBAN, WIRE, SWIFT, WISE.

19 червня 2023 року в Telegram-каналі KillNet оголосили про старт цієї "деструктивної кампанії" проти банківського сектору Європи й повідомили, що паралізували інфраструктуру ЄІБ.

ЄІБ — установа ЄС, яка створена для фінансування розвитку бідних регіонів через довгострокові кредити. Статутний капітал становить 248,8 мільярда євро. Банк фінансується через внески країн-учасниць ЄС.

Сам банк поки не надає деталей. Невідомо, яким є масштаби атаки та що саме вона зачепила.

Наразі ми зіткнулися з кібератакою, яка впливає на доступність сайтів eib.org та eif.org. Ми реагуємо на інцидент,

– написали у твіті фінансової організації.

Це не єдиний кіберзлочин російських хакерів, які вони вчинили за останній час: