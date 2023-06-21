У спільній заяві обидва угруповання пишуть, що вже нібито "паралізували міжмережеву інфраструктуру Європейського інвестиційного банку – ЄІБ". У Twitter фінансової організації опубліковано повідомлення, що підтверджує факт атаки.
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Що відомо
Минулого тижня хакери пообіцяли атакувати банки Європи та США, SWIFT, Федеральну резервну систему США і "ввести санкції" щодо європейських банківських трансферних систем SEPA, IBAN, WIRE, SWIFT, WISE.
19 червня 2023 року в Telegram-каналі KillNet оголосили про старт цієї "деструктивної кампанії" проти банківського сектору Європи й повідомили, що паралізували інфраструктуру ЄІБ.
Сам банк поки не надає деталей. Невідомо, яким є масштаби атаки та що саме вона зачепила.
Наразі ми зіткнулися з кібератакою, яка впливає на доступність сайтів eib.org та eif.org. Ми реагуємо на інцидент,
– написали у твіті фінансової організації.
Це не єдиний кіберзлочин російських хакерів, які вони вчинили за останній час:
- Наприклад, група Shuckworm, відома також під іменем Armageddon, спрямувала новий вірус проти українських військових.
- Здирницьке угруповання Black Basta у травні атакувало німецьку компанію Rheinmetall, яка постачає зброю Україні.
- Крім того, російські хакери постійно атакують посадовців США та Європи, які підтримують Україну.