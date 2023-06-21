Над радіатором нового типу компанія працювала протягом двох років. Назвали його Halia і з'явиться він уже в 2024 році. При розробці Warming Surfaces прагнула мінімізувати об'єми матеріалів, які використовуються в опалювальних системах, і скоротити споживання теплової енергії.

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Що відомо про Halia

Цікаво, що радіатори Halia починалися як військова технологія. Інженери The Warming Surfaces, яка вийшла з державного науково-дослідного центру VTT, отримали замовлення від військових на розробку цілі-приманки з тепловою сигнатурою. Це мала би бути поверхня, яка віддає тепло і яку супротивник міг би прийняти вночі за танк або іншу військову техніку. Однак що далі йшла робота, тим більше дослідники розуміли, що їхню технологію можна застосувати й у цивільній сфері – для опалення будинків та офісів.

Оскільки товщина нагрівальних елементів менша міліметра, їх можна помістити всередину майже будь-якого матеріалу, зокрема в тканину. А оскільки вони розташовуються близько до поверхні й на великій площі, то можуть нагріти приміщення майже миттєво. Якщо ж підключити їх до відповідних датчиків, нагрівання відбуватиметься за заданим програмою алгоритмом – наприклад, у певний час, з перервами тощо.



Нагрівальні панелі Halia / Фото The Warming Surfaces



Нагрівальні панелі Halia / Фото The Warming Surfaces

Ваше приміщення дізнається, коли ви прийшли додому або наближаєтесь, і робить температуру комфортною для вас. Відгук відбувається насправді швидко. Не блискавично, але йдеться про десятки секунд, за які температура досягає бажаного рівня,

– каже Яні-Мікаель Куусісто з Warming Surfaces.

Поки що компанія продемонструвала свою технологію, вбудованою в панелі, схожі на ламінат. Але на її сайті можна знайти зображення, де нагрівальні елементи перебувають на дивані та кріслі. Тобто, ймовірно, їх можна вбудовувати прямо в меблі або постачати у вигляді ковдри, яку користувач зможе постелити або вкритися.



Способи застосування Halia дуже широкі / Фото The Warming Surfaces

Як і інші форми панельно-променистого опалення, система Halia нагріває простір більш рівномірно, ніж системи примусового повітряного обігріву, не шумить і не займає багато місця.

Компанія уклала контракт із Surforma, виробником ламінату з Португалії, де і проведуть цієї осені випробування дослідної партії панелей, якими обладнають офісні меблі. Це дасть змогу зрозуміти, як поводяться нагрівальні елементи в теплішому й вологішому кліматі. Серійне виробництво заплановано на 2024 рік.



Нагрівальні панелі Halia / Фото The Warming Surfaces