Що відомо про камеру

Nothing Phone (2a) отримає подвійну камеру, можливо, цього разу розташовану горизонтально.

Основна камера – 50-мегапіксельна камера Samsung S5KGN9 з розміром сенсора 1/1,5 дюйма та пікселем 1,0 мікрометра.

Також є додаткова надширококутна камера Samsung S5KJN1 з роздільною здатністю 50 мегапікселів та розміром сенсора 1/2,76" і пікселя 0,64 мікрометра.

Ми також отримаємо 32-мегапіксельну фронтальну камеру Sony IMX615, розміщену в крихітному вирізі. У попередніх витоках інсайдери натякали на 16-мегапіксельну фронтальну камеру, однак, як стверджує джерело цього разу, то міг бути один з тестових варіантів, який був відкинутий компанією.

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Інші характеристики Nothing Phone (2a)

Цей смартфон, імовірно, постачатиметься з процесором MediaTek Dimensity 7200. Йому приписують 6,7-дюймовий AMOLED-екран з частотою оновлення 120 герців і роздільною здатністю 1084х2412 пікселів. Панель, вироблена китайськими компаніями Visionox і BOE.

Дизайн смартфона наслідуватиме зовнішність своїх попередників з прозорою задньою кришкою та світлодіодами, які виконують, наприклад, роль спалаху під час фотографування, або блимають у момент надходження сповіщень на смартфон. Однак, імовірно, цих світлодіодів буде менше.



Рендери смартфона Nothing Phone (2a), створені на основі витоку схеми розташування світлодіодів / Фото Smartprix

Доступність

Старша версія смартфона, Nothing Phone (2), була випущена в трьох версіях: для глобального ринку, для Індії та для європейських ринків. Phone (2a) буде доступний у чотирьох регіонах і, відповідно, чотирьох версіях – для Індії, для Японії, для Європи та глобальній. Таким чином, він матиме ширшу доступність, ніж стандартний флагман.

Смартфони, ймовірно, будуть доступні лише в двох кольорах – чорному та білому.