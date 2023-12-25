Що відомо про камеру

Nothing Phone (2a) отримає подвійну камеру, можливо, цього разу розташовану горизонтально.

  • Основна камера – 50-мегапіксельна камера Samsung S5KGN9 з розміром сенсора 1/1,5 дюйма та пікселем 1,0 мікрометра.
  • Також є додаткова надширококутна камера Samsung S5KJN1 з роздільною здатністю 50 мегапікселів та розміром сенсора 1/2,76" і пікселя 0,64 мікрометра.
  • Ми також отримаємо 32-мегапіксельну фронтальну камеру Sony IMX615, розміщену в крихітному вирізі. У попередніх витоках інсайдери натякали на 16-мегапіксельну фронтальну камеру, однак, як стверджує джерело цього разу, то міг бути один з тестових варіантів, який був відкинутий компанією.

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Інші характеристики Nothing Phone (2a)

Цей смартфон, імовірно, постачатиметься з процесором MediaTek Dimensity 7200. Йому приписують 6,7-дюймовий AMOLED-екран з частотою оновлення 120 герців і роздільною здатністю 1084х2412 пікселів. Панель, вироблена китайськими компаніями Visionox і BOE.

Дизайн смартфона наслідуватиме зовнішність своїх попередників з прозорою задньою кришкою та світлодіодами, які виконують, наприклад, роль спалаху під час фотографування, або блимають у момент надходження сповіщень на смартфон. Однак, імовірно, цих світлодіодів буде менше.

Рендери смартфона Nothing Phone (2a), створені на основі витоку схеми розташування світлодіодів
Рендери смартфона Nothing Phone (2a), створені на основі витоку схеми розташування світлодіодів / Фото Smartprix

Доступність

Старша версія смартфона, Nothing Phone (2), була випущена в трьох версіях: для глобального ринку, для Індії та для європейських ринків. Phone (2a) буде доступний у чотирьох регіонах і, відповідно, чотирьох версіях – для Індії, для Японії, для Європи та глобальній. Таким чином, він матиме ширшу доступність, ніж стандартний флагман.

Смартфони, ймовірно, будуть доступні лише в двох кольорах – чорному та білому.