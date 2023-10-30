Секретний провал

Відео під назвою "Наш секретний провал" розповідає про зовнішній акумулятор Power (1), від якого точно не відмовилися б фанати бренду, адже він також виконаний у знайомому прозорому корпусі, як смартфони та навушники компанії. Ми вперше почули про нього ще у 2021 році, коли з'явилися чутки про те, що компанія розробляє зразу п'ять нових продуктів, серед яких павербанк.

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Девайс отримав швидку зарядку потужністю 65 ватів, котушку для бездротової зарядки навушників і розумних годинників, а також 4 порти USB. При цьому він був дуже компактний, порівняно з наявними сьогодні на ринку павербанками. Якщо зазвичай їх роблять прямокутними, то в цьому випадку пристрій був квадратним.



Nothing Power (1) / Скриншот 24 Каналу з відеоролика Nothing



Nothing Power (1) / Скриншот 24 Каналу з відеоролика Nothing

Однак попри довгі місяці розробки й величезні фінансові витрати, компанія прийняла рішення відмовитися від випуску Nothing Power (1). Сталося це вже на фінальному етапі розробки. Як зазначив сам Пей, у гаджета були дві головні проблеми — перегрів і крихкість.

Nothing Power (1) / Скриншоти 24 Каналу з відеоролика Nothing

Засновник і CEO компанії вирішив не псувати репутацію бренду, скасував продукт, але залишив собі на пам'ять робочий прототип павербанка. Це вельми похвальне рішення, враховуючи, що деякі інші компанії випустили б продукт сирим, а потім продавали б чохли для захисту корпусу та вентилятори для охолодження.

Карл Пей не каже, чи буде компанія повертатися до цієї ідеї в майбутньому.

Дивіться повний випуск про павербанк Power (1): відео