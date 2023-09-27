Представили відразу три продукти – навушники CMF Buds Pro, годинник CMF Watch Pro і зарядний пристрій CMF Power GaN потужністю 65 ватів. Усі без прозорого корпусу, повідомляє 24 Канал.

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CMF Buds Pro



CMF Buds Pro / Фото Nothing

CMF Buds Pro, будучи продуктом початкового рівня, пропонують активне шумозаглушення із заявленим зниженням шуму на 45 децибелів у широкому діапазоні 5000 герців. Бюджетні навушники зазвичай не можуть похвалитися якісною роботою ANC, тож вельми цікаво, як з цим справилась Nothing. Але перші незалежні тести вже показали, що в цьому плані навушники знаходяться на порядок вище конкурентів у цьому ціновому діапазоні.

із заявленим зниженням шуму на 45 децибелів у широкому діапазоні 5000 герців. Бюджетні навушники зазвичай не можуть похвалитися якісною роботою ANC, тож вельми цікаво, як з цим справилась Nothing. Але перші незалежні тести вже показали, що в цьому плані навушники знаходяться на порядок вище конкурентів у цьому ціновому діапазоні. Компанія заявляє про найбільший акумулятор серед усіх своїх аудіопродуктів і обіцяє 6,5 годин роботи з ANC і 11 годин без нього. 10 хвилин заряджання дадуть вам 3 години прослуховування. Тести підтвердили ці цифри – вони обганяють навіть дорожчі навушники самої Nothing Ear (2).

Звукові драйвери виготовлені з LCP+PU і мають функцію регулювання низьких частот у реальному часі.

Налаштуваннями навушників можна керувати через фірмовий застосунок.

CMF Buds Pro / Фото Nothing

CMF Buds Pro буде доступний у трьох кольорах: темно-сірий, світло-сірий та помаранчевий.

Навушники поки що представлені лише в Індії, тому ціни в США та Європі наразі невідомі. Видання GSMarena стверджує, що купило свій екземпляр для тестування за 69 доларів.

CMF Watch Pro



CMF Watch Pro / Фото Nothing

CMF Watch Pro оснащений великим 1,96-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 410x502 і піковою яскравістю 600+ ніт.

Дисплей оновлюється з частотою 58 герців для більш плавного перегляду порівняно з 30 герців у інших доступних смарт-годинниках.

Вбудована GPS-навігація забезпечує відстеження місцезнаходження під час бігу, їзди на велосипеді, ходьби та піших прогулянок.

Годинник підтримує 110 режимів тренувань і видів спорту, які він може відстежувати для користувача.

CMF Watch Pro також пропонує моніторинг пульсу та насичення крові киснем у реальному часі, а також відстеження сну та стресу. Звісно ж, підрахунок кроків теж присутній.

Ви також можете здійснювати та приймати дзвінки прямо на годиннику завдяки вбудованому мікрофону та динаміку.

Компанія також заявляє про вбудований штучний інтелект, який покращує якість дзвінків. Його "навчили на понад 100 000 моделях шуму для неперевершеної чіткості викликів".

Обіцяють до 13 днів роботи на одному заряді (до 11 при інтенсивному використанні) та 45 днів в режимі енергозбереження, велику кількість дизайнерських циферблатів (динамічних і статичних), захист від пилу та вологи на стандартом IP68 (дрібні краплі води й поту та до 30 хвилин під водою на глибині 1,5 метра).

Для кращої взаємодії з годинником пропонується фірмовий застосунок.

CMF Watch Pro / Фото Nothing

Годинник CMF Watch Pro буде доступний у двох кольорах корпусу з трьома кольорами ремінця. Корпус може бути темно-сірим (ремінці темно-сірий і попелясто-сірий) або полірований блискучий алюміній Metallic Gray, який поставляється з яскравим помаранчевим ремінцем.

Ціна CMF Watch Pro у США та Європі також невідома. Годинник поки що продається лише в Індії.

CMF Watch Pro / Фото Nothing

CMF Power GaN

Останнє, що анонсувала компанія і також почала продавати лише в Індії, – зарядний пристрій CMF Power 65W GaN. Він отримав одразу два порти USB-C і один порт USB-A для одночасної зарядки.



CMF Power 65W GaN / Фото Nothing​

Загальна вихідна потужність обмежена 65 ватами, яка може бути передана в комбінації 45 Вт і 20 Вт через два порти USB-C, 45 Вт і 18 Вт через порти USB-C1 і USB-A, а також 15 Вт через порти USB-C2 і USB-A.

Зарядний пристрій підтримує більшість основних протоколів заряджання, зокрема PD3.0, QC4.0+/3.0/2.0, SCP, FCP, PPS, AFC, Samsung 9V2A, DCP та Apple 2.4A. Він також сумісний з кабелями, сертифікованими Apple MFI.

CMF Power 65W GaN доступний у темно-сірому кольорі, а помаранчевий продаватимуть лише в Індії.