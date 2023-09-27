Представили відразу три продукти – навушники CMF Buds Pro, годинник CMF Watch Pro і зарядний пристрій CMF Power GaN потужністю 65 ватів. Усі без прозорого корпусу, повідомляє 24 Канал.
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CMF Buds Pro
CMF Buds Pro / Фото Nothing
- CMF Buds Pro, будучи продуктом початкового рівня, пропонують активне шумозаглушення із заявленим зниженням шуму на 45 децибелів у широкому діапазоні 5000 герців. Бюджетні навушники зазвичай не можуть похвалитися якісною роботою ANC, тож вельми цікаво, як з цим справилась Nothing. Але перші незалежні тести вже показали, що в цьому плані навушники знаходяться на порядок вище конкурентів у цьому ціновому діапазоні.
- Компанія заявляє про найбільший акумулятор серед усіх своїх аудіопродуктів і обіцяє 6,5 годин роботи з ANC і 11 годин без нього. 10 хвилин заряджання дадуть вам 3 години прослуховування. Тести підтвердили ці цифри – вони обганяють навіть дорожчі навушники самої Nothing Ear (2).
- Звукові драйвери виготовлені з LCP+PU і мають функцію регулювання низьких частот у реальному часі.
- Налаштуваннями навушників можна керувати через фірмовий застосунок.
CMF Buds Pro / Фото Nothing
CMF Buds Pro буде доступний у трьох кольорах: темно-сірий, світло-сірий та помаранчевий.
Навушники поки що представлені лише в Індії, тому ціни в США та Європі наразі невідомі. Видання GSMarena стверджує, що купило свій екземпляр для тестування за 69 доларів.
CMF Watch Pro
CMF Watch Pro / Фото Nothing
- CMF Watch Pro оснащений великим 1,96-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 410x502 і піковою яскравістю 600+ ніт.
- Дисплей оновлюється з частотою 58 герців для більш плавного перегляду порівняно з 30 герців у інших доступних смарт-годинниках.
- Вбудована GPS-навігація забезпечує відстеження місцезнаходження під час бігу, їзди на велосипеді, ходьби та піших прогулянок.
- Годинник підтримує 110 режимів тренувань і видів спорту, які він може відстежувати для користувача.
- CMF Watch Pro також пропонує моніторинг пульсу та насичення крові киснем у реальному часі, а також відстеження сну та стресу. Звісно ж, підрахунок кроків теж присутній.
- Ви також можете здійснювати та приймати дзвінки прямо на годиннику завдяки вбудованому мікрофону та динаміку.
- Компанія також заявляє про вбудований штучний інтелект, який покращує якість дзвінків. Його "навчили на понад 100 000 моделях шуму для неперевершеної чіткості викликів".
- Обіцяють до 13 днів роботи на одному заряді (до 11 при інтенсивному використанні) та 45 днів в режимі енергозбереження, велику кількість дизайнерських циферблатів (динамічних і статичних), захист від пилу та вологи на стандартом IP68 (дрібні краплі води й поту та до 30 хвилин під водою на глибині 1,5 метра).
- Для кращої взаємодії з годинником пропонується фірмовий застосунок.
CMF Watch Pro / Фото Nothing
Годинник CMF Watch Pro буде доступний у двох кольорах корпусу з трьома кольорами ремінця. Корпус може бути темно-сірим (ремінці темно-сірий і попелясто-сірий) або полірований блискучий алюміній Metallic Gray, який поставляється з яскравим помаранчевим ремінцем.
Ціна CMF Watch Pro у США та Європі також невідома. Годинник поки що продається лише в Індії.
CMF Watch Pro / Фото Nothing
CMF Power GaN
Останнє, що анонсувала компанія і також почала продавати лише в Індії, – зарядний пристрій CMF Power 65W GaN. Він отримав одразу два порти USB-C і один порт USB-A для одночасної зарядки.
CMF Power 65W GaN / Фото Nothing
- Загальна вихідна потужність обмежена 65 ватами, яка може бути передана в комбінації 45 Вт і 20 Вт через два порти USB-C, 45 Вт і 18 Вт через порти USB-C1 і USB-A, а також 15 Вт через порти USB-C2 і USB-A.
- Зарядний пристрій підтримує більшість основних протоколів заряджання, зокрема PD3.0, QC4.0+/3.0/2.0, SCP, FCP, PPS, AFC, Samsung 9V2A, DCP та Apple 2.4A. Він також сумісний з кабелями, сертифікованими Apple MFI.
CMF Power 65W GaN доступний у темно-сірому кольорі, а помаранчевий продаватимуть лише в Індії.