Що цікавого у смартфоні Nothing Phone (2)

Як повідомляє 24 Канал, однією з помітних особливостей, що залишилася від попередника, є унікальне підсвічування Glyphs, яке підсвічує прозору задню панель смартфона. Тепер воно складається з 33 світлодіодів замість 12 і пропонує додаткові функціональні можливості.

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Окрім сповіщення користувачів про дзвінки та стан заряду, підсвічування тепер може вказувати на рівні гучності та різні налаштування смартфона. Phone (2) також пропонує більше анімацій для підсвічування, що дозволяє користувачам налаштувати таким чином сповіщення від різних застосунків.



Nothing Phone (2) / Фото Nothing

Залізо

В основі Phone (2) лежить флагманська платформа Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, що є значним покращенням у порівнянні з чіпом середнього класу Snapdragon 778G+, який використовувався у попередній моделі.

Новий смартфон доповнюється 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті і пропонує варіанти внутрішньої пам'яті на 128 ГБ, 256 ГБ або 512 ГБ.

Цікаво! Компанія Nothing зробила значний акцент на вдосконаленні програмної складової, використовуючи операційну систему Nothing OS 2, яка надає користувачам широкі можливості для кастомізації.

Екран

Phone (2) має більший і яскравіший дисплей порівняно з попередником – 6,7-дюймовий LTPO OLED-екран з роздільною здатністю 2412 х 1080 пікселів. Типова яскравість дисплея становить 1000 кд/м2, а пікова – до 1600 кд/м2. Користувачі можуть динамічно регулювати частоту дисплея в діапазоні від 1 Гц до 120 Гц, а сенсорний шар працює на частоті 240 Гц.

У смартфоні використовується скло Corning Gorilla Glass, яке також захищає закруглені краї задньої панелі.

Акумулятор і камери

Phone (2) оснащений акумулятором ємністю 4700 мАг, який підтримує дротову зарядку потужністю 33 Вт, бездротову зарядку потужністю 15 Вт і зворотну бездротову зарядку потужністю 5 Вт.

Значних покращень зазнала і система камер. Основна камера Phone (2) використовує датчик зображення Sony IMX890 з роздільною здатністю 50 Мп і 1-мікронними пікселями. Він супроводжується оптикою з апертурою ƒ/1.88. Основна камера пристрою – ширококутний об'єктив із сенсором Samsung JN1 роздільною здатністю 50 МП, кутом огляду 114 градусів та апертурою ƒ/2.2.



Камери отримали суттєві покращення / Фото Nothing Phone (2)

Смартфон підтримує запис відео у форматі 4K зі швидкістю 60 кадрів на секунду та сповільнену зйомку зі швидкістю 480 кадрів на секунду.

У той час як задні камери зберегли роздільну здатність 50 МП попередньої моделі, фронтальна камера телефону (2) може похвалитися вдвічі більшою роздільною здатністю. Вона оснащена сенсором Sony IMX615 з роздільною здатністю 32 МП і діафрагмою ƒ/2.45. Крім того, фронтальна камера була переміщена з лівого верхнього кута екрану в отвір посередині на верхньому торці дисплея.

Трейлер Nothing Phone (2): дивіться відео

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Доступність і ціна

Вихід на американський ринок смартфонів знаменує собою важливу віху для Nothing, і Phone (2) буде офіційно доступний для покупки в цій країні. Базова версія смартфона, оснащена 8 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам'яті, коштуватиме 599 доларів або 649 євро в Європі.

Роздрібні продажі розпочнуться 13 липня, а доставка онлайн-замовлень – з 17 липня. Попередні замовлення на Phone (2) розпочалися одразу після презентації.