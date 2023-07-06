Pixel Fold не витримав ні подряпин, ні вогню, ні вигину у зворотний бік. Це вельми розчаровує, враховуючи, що компанія працювала над смартфоном багато років і просить за нього немалі гроші.

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Дуже крихкий

Як зазначається, внутрішній складаний екран дряпається предметом, що має твердість 2 за шкалою Мооса, тобто звичайним нігтем. Це можна списати на те, що від гнучкого екрана не можна очікувати пристойної стійкості. Але й сам корпус моделі виявилося досить легко подряпати. Доволі міцний тут хіба зовнішній екран: він піддається лише матеріалу з 6 рівнем твердості.

Pixel Fold не витримав і впливу вогню. Зовнішній екран отримав незворотне пошкодження від запальнички — на ньому залишилася пляма. Через вісім секунд впливу вогню на внутрішній екран, смартфон відключився. Після ввімкнення на внутрішньому дисплеї було виявлено пляму і повідомлення про перегрів. Останнє викликало здивування блогера: він знищував смартфони протягом 10 років, але жодного разу не зустрічав подібних систем захисту від нагрівання.

Під час проведення тестів на вигин Google Pixel Fold зламався при першому ж несильному натисканні в протилежному складанню напрямку. Внутрішній екран пошкодився і зберіг здатність виводити зображення тільки на невеликій частині. Крім того, після цього телефон перестав зариватися до кінця. Кілька доволі слабких рухів блогера розламали його повністю.

Нагадаємо, Pixel Fold представили у травні 2023 року. Смартфон оснащений 5,8-дюймовим зовнішнім (1080 x 2092 пікселів, 1550 ніт яскравості) і 7,6-дюймовим внутрішнім (2208 x 1840 пікселів, до 1450 ніт) OLED-дисплеями. Google заявляв, що в Pixel Fold встановлений найміцніший шарнір на ринку, однак тести показали зворотнє. Ціна смартфона становить 1799 доларів.