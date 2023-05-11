Дизайн Google Pixel Fold був розкритий ще минулого тижня самим виробником. Новинка отримала форм-фактор книжки, як у серії Samsung Galaxy Fold, але задня панель максимально нагадує Pixel 7 Pro.

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Google Pixel Fold: характеристики смартфона

Перший складаний смартфон Google оснащений 5,8-дюймовим зовнішнім (1080 x 2092 пікселів, 1550 ніт яскравості) і 7,6-дюймовим внутрішнім (2208 x 1840 пікселів, до 1450 ніт) OLED-дисплеями з частотою оновлення 120 герців.

Виробник стверджує, що в Pixel Fold встановлений найміцніший шарнір на ринку.

Рамки внутрішнього екрана у новинки набагато більші, ніж у конкурентних пристроїв. Це може бути корисно з практичної точки зору: коли користувач розкладає смартфон, він стає більше схожим на невеликий планшет, який потрібно тримати з обох сторін. Тому великі рамки дозволять уникнути випадкових доторків до сенсорного екрана.

У Pixel Fold використовується фірмовий чипсет Google Tensor G2 з додатковим чипом безпеки Titan M2.

з додатковим чипом безпеки Titan M2. Всередині 12 гігабайтів оперативної пам'яті та накопичувач на 256 або 512 гігабайтів .

оперативної пам'яті та накопичувач на . Карту пам'яті поставити не можна.

Смартфон має аж 5 камер. Ззаду розташовані три: основна на 48 мегапікселів з оптичною стабілізацією, надширококутна на 10,8 мегапікселя і телеоб'єктив Dual Pixel на 10,8 мегапікселя.

з оптичною стабілізацією, надширококутна на 10,8 мегапікселя і телеоб'єктив Dual Pixel на 10,8 мегапікселя. Роздільна здатність внутрішньої селфі-камери становить 8 мегапікселів, а зовнішньої – 9,5 мегапікселів.

Функції та можливості камер схожі на ті, що доступні для флагмана Pixel 7 Pro, але це різні сенсори – вмістити більші сенсори 7 Pro в тонку рамку Fold було неможливо.

Модель також отримала вологозахист за стандартом IPX8 і батарею на 4800 міліампер-годин, яка забезпечує до 24 годин автономної роботи.

Pixel Fold може швидко заряджатися з дротовим зарядним пристроєм до 30 ватів або бездротовим способом за допомогою стандартного зарядного пристрою Qi. На жаль, жоден зарядний пристрій не входить до комплекту поставки.

Pixel Fold запускається з Android 13. Пізніше він буде оновлений до Android 14 й отримає більше можливостей. Google обіцяє п'ять років оновлень програмного забезпечення та безпеки для нього.

Pixel Fold від Google / Фото Google

Як пише видання The Verge, цей смартфон створює враження, що ви тримаєте в руках дуже дорогий предмет. Він має жорсткий шарнір, але не громіздкий.

З дисплеями Pixel Fold немає жодних очевидних компромісів,

– зазначає видання.

Дійсно, внутрішній екран вкритий ультратонким склом (плюс захисне скло, яке встановлюється на заводі та яке не потрібно знімати).

Що там у конкурентів

У згорнутому вигляді він більше схожий на звичайний смартфон, ніж "дивно витягнутий" Samsung Fold 4. На ньому зручніше набирати текст, а додатки не розтягуються і не стискаються. Оглядачі The Verge пишуть, що дисплеї (особливо внутрішній) Pixel краще відображають вміст, особливо при використанні багатозадачності з розділеним екраном для одночасного запуску двох додатків.

У закритому стані між екранами немає щілини, як у складаних телефонах Samsung. Коли Pixel Fold відкривається, з'являється видима складка на згині, однак помітити її можна лише якщо спеціально пильно шукати.



Порівняння Samsung Fold 4 і Pixel Fold у складеному вигляді / Фото Engadget

Смартфон у складеному вигляді помітно тонший, ніж Galaxy Fold.

Ще одна сфера, в якій Google відрізняється від Samsung – функції. Pixel Fold взагалі не підтримує введення за допомогою стилуса, а також виведення на зовнішній дисплей, хоча обидві функції доступні в Galaxy Fold 4.

Можливості багатозадачності Pixel Fold обмежені двома додатками, що працюють поруч. Samsung дозволяє запускати три додатки на екрані одночасно, а потім накидає ще одне плаваюче вікно. Ви навіть можете отримати ціле робоче середовище, коли Galaxy Fold підключений до зовнішнього екрана.

Google заявляє, що оптимізувала понад 50 своїх додатків для використання переваг великого внутрішнього дисплея Pixel Fold. Ви можете побачити це в таких програмах, як Youtube, яка автоматично перемикається на спеціальний інтерфейс, коли телефон згинається навпіл. Компанія також давно розробляє спеціальну версію Android, орієнтовану на великі екрани та складані смартфони.



Google адаптував понад 50 додатків для екрана Pixel Fold / Фото Google



YouTube може розділятися на два екрани / Фото Google ​

Google представив Pixel Fold: відео

Ціна

Google обіцяє почати продажі Pixel Fold уже в червні за ціною 1799 доларів. Проте девайс уже можна попередньо замовити в американському онлайн-магазині компанії.