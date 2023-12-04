Усі девайси серії Galaxy S24 вийдуть у чорному, сірому, фіолетовому і жовтому кольорах, але маркетингові назви у них різнитимуться. При цьому суперфлагман Galaxy S24 Ultra отримає грані з титанового сплаву і плаский дисплей, а базові версії збережуть алюмінієву раму.

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Характеристики всіх смартфонів

За характеристиками новинки не особливо відрізнятимуться від поки що актуальних пристроїв серії Galaxy S23.

Samsung Galaxy S24

Дисплей – 6,2-дюймовий екран FullHD+ 120 герців.

Процесор – Exynos 2400 SoC.

Задні камери – 50 мегапікселів основна, 12 мегапікселів ультраширока, 10 мегапікселів телефото (3-кратне оптичне збільшення).

Камера для селфі – 12 мегапікселів.

Оперативна пам'ять – 8 гігабайтів.

Внутрішня пам'ять – 128/256/512 гігабайтів.

Акумулятор – 4000 міліампер-годин із супершвидкою зарядкою.

Кольори – Чорний онікс, сірий мармур, фіолетовий кобальт, жовтий бурштин.

Samsung Galaxy S24+

Дисплей – 6,7-дюймовий екран QHD+ 120 герців.

Процесор – Snapdragon 8 Gen 3 SoC.

Задні камери – 50 мегапікселів основний, 12 мегапікселів ультраширокий, 10 мегапікселів телефото (3x оптичний).

Камера для селфі – 12 мегапікселів.

Оперативна пам'ять – 12 гігабайтів.

Внутрішня пам'ять – 256/512 гігабайтів.

Акумулятор – 4900 міліампер-годин із супершвидкою зарядкою 2.0.

Кольори – Чорний онікс, сірий мармур, фіолетовий кобальт, жовтий бурштин.



Смартфони серії Galaxy S24 / Фото Windows Report

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Samsung Galaxy S24 Ultra

Дисплей – 6,8-дюймовий екран QHD+ 120 герців.

Процесор – Snapdragon 8 Gen 3 SoC.

Задні камери – 200 мегапікселів основна, 12 мегапікселів ультраширока, 10 мегапікселів телефото (3-кратне оптичне збільшення), 50 мегапікселів телефото (5-кратне оптичне збільшення).

основна, 12 мегапікселів ультраширока, 10 мегапікселів телефото (3-кратне оптичне збільшення), 50 мегапікселів телефото (5-кратне оптичне збільшення). Камера для селфі – 12 мегапікселів.

Оперативна пам'ять – 12 гігабайтів.

Внутрішня пам'ять – 256 ГБ/512 гігабайтів/ 1 терабайт .

. Акумулятор – 5000 міліампер-годин із супершвидкою зарядкою 2.0, швидкою бездротовою зарядкою 2.0/Wireless PowerShare.

Кольори – Титановий чорний, Титановий сірий, Титановий фіолетовий, Титановий жовтий.



Смартфони серії Galaxy S24 / Фото Windows Report

Нагадаємо, смартфонам приписують надзвичайно просунутий штучний інтелект, вбудований прямо в пристрій. Яка саме інтеграція нас чекає, достеменно невідомо, але це стане основною фішкою цього покоління.

Презентація очікується 17 січня, однак компанія поки що не оголошувала дату Galaxy Unpacked.