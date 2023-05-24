Визнаючи повсюдне поширення клейкої стрічки як універсального побутового інструменту, Hermes вирішила не винаходити нічого нового зберігши основну функціональність, лиш додавши трохи стилю.

Дивіться також Конфіденційність на першому місці: на які технології звернути увагу перед купівлею смартфона

Хоч основна функція Band-Aid – закривати камери ноутбуків, захищаючи користувачів від потенційного спостереження, пластир також можна використовувати для різних цілей. Чи то кріплення дротів, ремонт окулярів, чи надання індивідуальності одягу й взуттю.

В Hermes вважають, що цей аксесуар може підняти повсякденні речі на новий рівень стилю та індивідуальності.

Чому так дорого?

Пластирі виготовлені з м'якої та еластичної шкіри ягняти, вони багаторазові і вирізняються преміальною якістю, яка є синонімом бренду Hermes. Кожен набір містить три наклейки розміром 9,9×2,4 см. Гладкий і мінімалістичний дизайн забезпечує органічне поєднання з різними моделями ноутбуків, що робить аксесуар модним доповненням до будь-якого пристрою.

Читайте на сайті Прокляття дешевих смартфонів: мільйони пристроїв постачаються зі встановленим шкідливим ПЗ

Варто зазначити, що ціна в 155 доларів не є несподіваною для бренду, відомого своїми предметами розкоші, і коштовними аксесуарами. Хоча концепція закривання камер ноутбуків не нова, Hermes привніс свій фірмовий відтінок розкоші в доволі рутинну справу.

Якщо ви бажаєте надати нотку розкоші своєму ноутбуку водночас захистивши свою конфіденційність – накладка на камеру ноутбука Hermes може бути саме тим, що вам потрібно.