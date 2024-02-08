Проблема полягає в тому, що датчик ваги переднього пасажирського сидіння може тріснути і замкнутись, через що подушка безпеки не спрацює належним чином. Це означає, що подушка безпеки може спрацювати з надмірною силою або взагалі не спрацювати, що створює ризик для пасажирів.

Читайте на сайті Запуск електрокара Apple відкладено, а ще він не матиме повного автопілота

Honda повідомила, що відкликає 750 тисяч автомобілів у США, щоб вирішити цю проблему. Відкликання стосується деяких моделей Pilot, Accord і Civic 2020-2022 років випуску, а також деяких моделей Honda CR-V і Passport 2020 і 2021 років випуску.

Важливо! Дилери замінять датчики ваги на сидіннях безкоштовно для власників автомобілів.

Honda заявила, що мала 3 834 випадки гарантійних претензій, пов’язаних з цим дефектом, і що не було жодних звітів про травми або смерті внаслідок цієї проблеми з червня 2020 року. Компанія також намагалася пояснити, як могла виникнути ця проблема.

У компанії зауважили, що після природної катастрофи, яка вплинула на виробничий завод підрядника, постачальник тимчасово змінив базовий матеріал у друкованій платі датчика ваги. Альтернативний матеріал, який був використаний, "міг дозволити додаткове навантаження на друковану плату", сказали в Honda.

Honda не єдина компанія, яка стикається з проблемами з подушками безпеки. У грудні 2023 року Toyota відкликала 1,12 мільйона автомобілів у всьому світі через коротке замикання в датчику, яке могло призвести до того, що подушки безпеки не працювали так, як було запроєктовано.

Також у грудні 2023 року Honda відкликала 4,5 мільйона автомобілів у всьому світі через ризики відмови паливного насоса, які включали 2,54 мільйона автомобілів у США.

Дивіться також Xiaomi офіційно представила свій перший електрокар

Відкликання автомобілів – це дорога і незручна процедура для виробників і споживачів, яка може підірвати довіру до бренду і вплинути на продажі. Однак, безпека клієнтів має бути пріоритетом для будь-якої компанії, яка хоче залишатися конкурентоспроможною і репутаційною на ринку. Хонда зобов’язалася повністю вирішити проблему з дефектними подушками безпеки і запобігти її повторенню в майбутньому.