Що відомо про автомобіль

Представлений на заході в Пекіні, Xiaomi SU7 (китайською вимовляється як "су-чі"), заснований на власній архітектурі Modena Architecture з електродвигунами HyperEngine (частота обертання до 21 000 обертів за хвилину), та шасі, відштампованими на машинах для лиття під тиском із зусиллям притискання 9 100 тонн, що, вочевидь, перевершує аналогічний показник у Tesla.

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Лінійка буде представлена у двох варіантах: одномоторний задньопривідний SU7 та двомоторний повнопривідний SU7 Max. За дизайн відповідали колишні дизайнери BMW та Mercedes-Benz.

Мине ще кілька місяців, перш ніж Xiaomi оголосить ціни, але компанія вже заявляє, що SU7 Max має запас ходу до 800 кілометрів, а також розгін від 0 до 100 кілометрів на годину всього за 2,78 секунди, що, очевидно, перевершує показники Model S від Tesla і Taycan Turbo від Porsche.

Частково це стало можливим завдяки високовольтній платформі виробника акумуляторів CATL ємністю 101 кВт-год 800 В, яка забезпечує запас ходу 220 кілометрів лише за 5 хвилин зарядки, або 390 кілометрів за 10 хвилин, або 510 кілометрів за 15 хвилин. Базова модель, однак, підтримує зарядку лише 400 В для меншого акумулятора ємністю 73,6 кВт-год, який має запас ходу до 668 кілометрів.

Електромобіль Xiaomi / Фото Xiaomi

Для реалізації цього проєкту Xiaomi найняла таланти з автомобільної індустрії.

Зокрема, генеральний директор Лей Цзюнь заявив, що Тяньюань Лі, який раніше працював над концептами BMW серії iX та Vision, запропонував свої послуги команді автодизайнерів Xiaomi.

До Лі також приєднався Джеймс Цю, який раніше працював над дизайном Mercedes-Benz Vision EQXX.

Пізніше вони найняли Кріса Бенгла, ветерана BMW, на посаду консультанта з дизайну.

SU7 приблизно такого ж розміру, як і BMW 5 серії: 1 440 міліметри заввишки, 1 963 міліметри завширшки і 4 997 міліметрів завдовжки. Виробник підкреслює, що в салоні досить багато місця для ніг, а також об'єм багажника – 517 літрів ззаду і 105 літрів спереду.

Ви отримуєте три варіанти кольору: фірмовий "аква-блакитний" (бірюзовий), сірий або оливково-зелений. Покупець також може вибрати з трьох колірних варіантів оздоблення салону — чорного, чорно-білого і чорно-червоного.



Салон машини / Фото Xiaomi

На презентації Лей Цзюнь також звернув увагу на такі деталі, як фари головного світла у вигляді крапельок води, кожна з яких нагадує китайський ієрогліф "рис" (це "mi" в "Xiaomi"), а також гало заднього стоп-сигналу, що складається з 360 світлодіодів. Керівник бренду також зазначив, що його команда обрала напівприховані дверні ручки, оскільки більш відкриті, очевидно, важче використовувати в холодну погоду.

Xiaomi заявила, що протягом 15-20 років планує увійти в Топ-5 найбільших виробників електрокарів. Своїми основними конкурентами на ринку компанія вважає Tesla і Porsche.



Xiaomi SU7 / Фото Xiaomi

SU7 пропонує автомобільну розважальну систему HyperOS, яка працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 8295 і завантажується всього за 1,49 секунди. Ви можете отримати доступ до своїх медіа, налаштувати сидіння або навіть керувати технікою Xiaomi через 16,1-дюймовий центральний екран, а також за допомогою додаткових планшетів Xiaomi Pad, які можна встановити на магнітні порти позаду двох передніх підголівників. Інтерфейс на центральному екрані дозволяє використовувати до трьох розділених вікон для багатозадачності, і ви навіть можете перенести на нього екран свого телефона Xiaomi, щоб забезпечити безперебійну роботу. Що стосується музики та відео, то вони будуть доповнені 23 внутрішніми динаміками Dolby Atmos.



Програмне забезпечення Xiaomi SU7 / Фото Xiaomi

Глава компанії також згадав про відкриття екосистеми Xiaomi CarIOT для сторонніх розробників, щоб вони могли розробляти власні застосунки. Крім того, навіть користувачі iPhone можуть скористатися деякими автомобільними функціями Xiaomi, з підтримкою бездротового підключення CarPlay і AirPlay, а також кріпленням для iPad для задніх пасажирів.

Як і Volkswagen, Xiaomi вже знає, що власники автомобілів все ще вважають за краще мати кілька фізичних кнопок, тому компанія залишила кілька кнопок для клімат-контролю та деяких інших функцій.



Деякі характеристики машин / Фото Xiaomi