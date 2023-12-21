Кілька випадків

У звіті йдеться про те, що компанія, очолювана Ілоном Маском, має давню тенденцію стверджувати, що власники автомобілів вдаються до "зловживань з боку водіїв", стягуючи з них плату за ремонт через поломки, спричинені деталями, які сама ж компанія визнала неякісними. Проблеми часто пов'язані з підвіскою та рульовим керуванням.

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Кілька історій стосуються власників Tesla, яким сказали, що проблеми з їхніми автомобілями виникли через попередні пошкодження або зловживання водіями. При цьому в деяких випадках вони щойно купили автомобілі.

Один з водіїв, яких опитав Reuters, Шрайянш Джайн, зазнав поломки підвіски на Tesla Model Y 2023 року випуску, якою він володів менше 24 годин. Коли автовиробник повідомив йому, що причиною поломки став нижній важіль, який відокремився від рульового кулака, він очікував, що Tesla покриє витрати на ремонт. Представник сервісу, який оглянув автомобіль, сказав, що не знайшов "жодних доказів будь-яких зовнішніх пошкоджень", як було зазначено в текстовому повідомленні.

Приблизно через тиждень Tesla надіслала Джаїну листа, в якому уникала звинувачень і вказувала на "попереднє пошкодження передньої правої підвіски під зовнішнім впливом" як причину.

Джайн сказав, що він був єдиною людиною, яка керувала автомобілем у перший день володіння, і він не потрапляв в аварію до того, як підвіска вийшла з ладу.

Я подумав: "Чорт забирай, як метал може так тріснути, коли я точно знаю, що машина ні в що не врізалася?

– сказав він агентству Reuters.

Через три місяці ремонт був завершений, і Джайну довелося заплатити 1250 доларів. Решту покрила його страховка.

Хірург з Цинциннаті Трейс Каррі заплатив 110 000 доларів за Tesla Model X 2016 року випуску. Він двічі замінював важелі управління позашляховика, один раз по гарантії, а другий раз – своїм коштом. Після того, як гарантія закінчилася, агентство Reuters проаналізувало рахунки, згідно з якими Каррі заплатив близько 10 000 доларів за несправні деталі підвіски і приводної осі. Потім, у 2018 році, він замінив передні півосі за гарантією, і ще раз пізніше власним коштом, заплативши 1 500 доларів.

Розслідування Reuters стверджує, що Tesla знала, що багато деталей, які потребували заміни в Model X Каррі – важелі управління, підвіска і передні півосі – мали високий рівень відмов.

Ендрю Ландін їхав на Model 3 своєї дружини 2018 року випуску в серпні, коли під час наїзду на лежачого поліцейського в автомобілі відмовив гідропідсилювач керма. Житель Санта-Рози, штат Каліфорнія, розповів, що сервісний менеджер Tesla повідомив йому, що роз'єм гідропідсилювача керма піддався корозії – і пов'язав це з автомийкою, на яку працівник послався як на відому проблему.

Ландін заплатив 4400 доларів з власної кишені за заміну рульової рейки і джгута проводів, нібито завдяки своєму сміливому рішенню відвідати автомийку.

Це єдиний автомобіль, про який я коли-небудь чув, де автомийка може пошкодити електропроводку,

– сказав він менеджеру Tesla.

Ландін каже, що працівник Tesla відповів йому так: "Усе, що я можу вам сказати, це те, що ми не 100-річна компанія, як GM і Ford. Ми ще не виправили всі помилки".

Розслідування також показує, що компанія "непослідовно реагує" на несправності й не відкликає дефектні деталі. Інженери виробника начебто визначили, що задня тяга, частина підвіски, зламалася в кількох інших випадках, коли власники їхали на низькій швидкості (подібно до розповіді Джайна). А колишній співробітник Tesla, повідомив Reuters, що в період з 2016 по 2020 рік компанія отримала близько 400 скарг на задні тяги в Китаї.

Автовиробник на чолі з Ілоном Маском відкладав відкликання протягом чотирьох років, погодившись на нього лише після того, як китайські регулятори почали тиснути. Державна адміністрація з регулювання ринку країни заявила про "ризик нещасних випадків".

Однак попри глобальні повідомлення про збої, Tesla так і не відкликала деталі у США та Європі. Компанія повідомила американським регуляторам, що проблеми виникли через "зловживання водіїв". Вона звинувачує у несправностях "неправильне використання автомобіля", наїзд на бордюр або інший надмірно сильний удар".

"Зловживання" і "неправильне використання" – це умови контракту компанії, очолюваної Ілоном Маском, які дають автовиробнику можливість відмовляти в гарантійному ремонті в разі інцидентів, які він називає такими.