Зазначимо, що відкликання не означає фізичне переміщення автівок назад на заводи Tesla. Компанія лише тимчасово заборонить їхній продаж, поки не розробить виправлення, а працівники салонів не оновлять програмне забезпечення на місці.

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Виправлення також будуть видані власникам уже куплених автомобілів безплатно через бездротове оновлення, щоб додати функції, які гарантують, що водії будуть уважними під час використання суперечливої системи допомоги водієві.

Це стосується всіх поточних електромобілів компанії, зібраних з моменту запуску автопілота у 2015 році, включаючи Model 3, Model Y, Model S і Model X.

Виправлення буде включати в себе додаткові засоби контролю та попередження на додаток до тих, що вже існують на відповідних транспортних засобах, щоб ще більше спонукати водія дотримуватися своєї безперервної відповідальності за кермом, коли задіяна система Autosteer, що включає в себе тримання рук на кермі і увагу до проїжджої частини,

– йдеться в документі NHTSA. Там же зазначається, що хоча Автопілот (зокрема, його компонент Autosteer) і має кілька засобів контролю, щоб водії були уважними, їх не завжди достатньо.

У відомстві зазначають, що за певних обставин, коли задіяна функція Autosteer, видимість і обсяг елементів керування можуть бути недостатніми для запобігання зловживанню водієм функцією допомоги водієві. Це, своєю чергою, може призвести до "підвищеного ризику зіткнення".

Tesla зобов'язали усунути недоліки в системі моніторингу водія. У листі до NHTSA компанія визнала це розпорядження і повідомила, що випустить необхідне виправлення.

Очікується, що листи-повідомлення власникам будуть надіслані поштою 10 лютого 2023 року. Припис стосується 2 031 220 автомобілів, а моделі, які пішли у виробництво після 7 грудня, вже матимуть оновлення.

Нагадаємо, раніше NHTSA заявила, що розпочинає розслідування щодо автопілота після 11 аварій з припаркованими автомобілями швидкої допомоги з 2018 року, в результаті яких 17 людей отримали поранення і одна людина загинула.