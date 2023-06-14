Мова йде про гарнітуру для бізнесу Vive XR Elite Business Edition. З огляду на те, що цінник девайса від Apple становить 3499 доларів, конкурент за ціною в 1299 доларів може виявитися вкрай привабливим. Його можуть вибрати компанії, яким потрібна ціла мережа гарнітур.

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Характеристики HTC Vive XR Elite Business Edition

Безумовно, гарнітура від компанії HTC не матиме тієї статусності, якою за замовчуванням володіє майбутній продукт Apple. Але розробники вже озвучили характеристики, вивчення яких дає змогу зрозуміти, що XR Elite виконуватиме свої функції не гірше.



Гарнітура HTC Vive XR Elite Business Edition / Фото HTC

Дисплеї 1920x1920 з частотою оновлення 90 герців забезпечують роздільну здатність рівня 4K і кут зору 110 градусів.

і кут зору 110 градусів. У конструкції присутня знімна батарея потужністю 24 ват-години, а система охолодження зроблена активною.

Пропонується використовувати фізичні контролери , здатні забезпечувати виконання таких дій як навігація, натискання, перетягування, прокручування і набір тексту. У випадку Apple такої необхідності немає – компанія забезпечує відстеження рухів користувача за допомогою камер на гарнітурі. Але це також є причиною вищої ціни.

, здатні забезпечувати виконання таких дій як навігація, натискання, перетягування, прокручування і набір тексту. У випадку Apple такої необхідності немає – компанія забезпечує відстеження рухів користувача за допомогою камер на гарнітурі. Але це також є причиною вищої ціни. Також у XR Elite Business Edition присутні 4 камери стеження , 16-мегапіксельна RGB-камера, датчик глибини, G-сенсор, гіроскоп і датчик зближення.

, 16-мегапіксельна RGB-камера, датчик глибини, G-сенсор, гіроскоп і датчик зближення. Заявлена підтримка Bluetooth 5.2 і Wi-Fi 6E.

Як основу системи використано процесор Qualcomm Snapdragon XR2, що працює з 12 гігабайтами оперативної пам'яті та накопичувачем ємністю 128 гігабайтів.

Усі куплені гарнітури та аксесуари отримають 24 місяці гарантії. Також покупці отримають безплатний доступ до фірмового сервісу Vive Business+.