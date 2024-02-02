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Опитування розіслали майже 400 "керівникам, компаніям, директорам і галузевим аналітикам, щоб оцінити репутацію великих бізнесменів за відгуками їхніх друзів та конкурентів". У рейтингу Маск отримав корону найбільш переоціненого керівника у 2023 році. Як пишуть журналісти західних видань, це ще одна ознака того, що репутація мінливого гендиректора сильно впала, особливо після його катастрофічного придбання Twitter і численних висловів.

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Маск має довгий і дуже добре задокументований послужний список надмірних обіцянок і невиконання зобов'язань.

Наприклад, автомобілі Tesla досі не можуть їздити самостійно, попри те, що він обіцяє, що це стане можливим "наступного року" вже протягом десяти років.

Під його керівництвом у 2023 році Tesla також зазнала краху: акції компанії впали на 25 відсотків цього року, втративши 80 мільярдів доларів ринкової вартості. Компанія розчарувала інвесторів під час нещодавнього телефонного дзвінка, попередивши про уповільнення зростання продажів і жорстку конкуренцію, особливо в Китаї.

Попри деякий значний прогрес зі SpaceX, плани Маска щодо міста на Марсі, яке зробить людство міжпланетним, також топчуться на місці.

Крім того, нещодавня одержимість Маска ультраправими теоріями змови та глибоко расистськими переконаннями перетворила його придбаний ним Twitter "ехо-камеру, що розпалює ненависть". Така риторика змусила рекламодавців тікати з соцмережі, яка тепер називається X, залишивши компанію у фінансовій скруті. Як нещодавно стало відомо, Маск навіть задумався над тим, щоб впровадити ставки на спорт.

Коротко кажучи, не дивно, що Маск очолює список найбільш переоцінених керівників. Навіть він сам схильний з цим погоджуватися. Після того, як користувач X попросив чат-бота "Grok" компанії Маска xAI "підсмажити Ілона Маска одним словом", бот відповів "переоцінений". "Точно", – відповів тоді Маск.