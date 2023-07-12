Мова йде про будинок поблизу Гігафабрики (так називають заводи, які виготовляють електромобілі Tesla) в Остіні. Ініціатива під назвою "Проєкт 42", як вважають, передбачає закупівлю спеціального скла на мільйони доларів. Витрати досить великі, щоб привернути увагу спостерігачів у компанії.

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Що відомо

Концепції будинку включали або "скручений шестикутник", або скляний куб, що нагадує магазин Apple на 5-й авеню. За словами співрозмовників, це був особистий простір, оскільки він включав спальні, ванні кімнати та кухню.

Про хід і результати розслідування поки що нічого не відомо. Tesla розформувала свій відділ комунікацій кілька років тому, а сам Маск не прокоментував цей звіт. Однак, як повідомляється, рада директорів хотіла дізнатися, чи був Маск причетний до цього, і чи присвячувався його робочий час будинку.

Журналісти Bloomberg знали про замовлення скла ще торік, але не отримали інформації про раду директорів або суть "Проєкту 42".

У матеріалі видання зазначається, що керівник техаського заводу Tesla Омеад Афшар попросив створити замовлення на закупівлю і сказав залученим працівникам, що це потрібно для секретного проєкту .

. Як один з топменеджерів Tesla, Афшар відповідав за будівництво.

Глобальні перебої в ланцюжку поставок ускладнили отримання скла, тому неясно, чи надійшло воно врешті до компанії, чи вона його скасувала, коли група внутрішнього аудиту визнала покупку підозрілою.

Керівники великих корпорацій іноді отримують привілеї на кшталт літаків. Однак політика щодо цих винагород дуже різна. Підхід Tesla є відносно суворим. Автовиробник вимагає перевірки комітетом ради директорів будь-яких витрат на суму понад 120 000 доларів, якщо пов'язана особа, наприклад, генеральний директор, має матеріальний інтерес.