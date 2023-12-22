Досі користувачі Android, які хотіли дізнатися про стан акумулятора свого пристрою, мусили покладатися на сторонні застосунки або використовувати спеціальні команди. Останнє оновлення Pixel Feature Drop вже зробило крок вперед у наданні додаткових даних про батарею, таких як дата виробництва та деталі циклу заряду.

Дивіться також У Google Play з'явиться можливість віддалено видаляти додатки з пристроїв: як це працюватиме

Однак найбільш помітним доповненням є прихований розділ "Стан акумулятора", виявлений експертом з Android Мішаалом Рахманом у бета-версії Android 14 QPR2 Beta 2.

Як працюватиме цей розділ

Хоча в розділі "Стан акумулятора" наразі відсутня повна реалізація індикатора, вивчення його вихідного коду вказує на те, що в майбутньому він зможе відображати відсоток заряду акумулятора порівняно з його початковою ємністю.

Крім того, Рахман виявив у коді піктограми, які, ймовірно, відображають проблеми, пов'язані з ємністю акумулятора або проблемами виявлення.

Очікується, що застосунок "Налаштування" надаватиме користувачам сповіщення про стан акумулятора, особливо в ситуаціях, коли пристрій не може виявити батарею або коли її стан різко погіршується. Аналогічну функцію вже давно використовують власники iPhone.

Чому це давно потрібно

Впровадження цієї функції має особливе значення для користувачів Android, зважаючи на більшу доступність оригінальних запчастин для самостійного ремонту, включаючи акумулятори та інструкції з їхньої заміни.

Окрім спрощення обслуговування пристроїв, новий індикатор стану акумулятора сприяє відповідальному та усвідомленому використанню технологій, потенційно подовжуючи термін служби пристроїв і зменшуючи частоту їхньої заміни.

Актуальні поради Як підготуватися до вимкнення мобільного зв'язку

Отримавши більш повну інформацію про стан заряду акумулятора, користувачі Android зможуть краще керувати терміном служби своїх пристроїв та суттєво продовжувати життя ґаджетів, які не потребували б заміни, якби не мертва батарея.