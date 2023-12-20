Ця нова функція доступна на різних платформах, включаючи ПК, автомобільні системи, смартфони, телевізори та смарт-годинники.

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Що нового вміє Google Play

Раніше користувачі могли віддалено встановлювати програми на підключені пристрої, але не мали можливості видаляти їх тим же методом. Оновлена версія Google Play усуває це обмеження, надаючи користувачам можливість більш ефективно керувати встановленими програмами.

Оновлений користувацький інтерфейс упорядковує всі встановлені користувачем програми, дозволяючи сортувати їх, наприклад, за розміром або групувати за пристроями.

Це особливо корисно для користувачів, які керують програмами на таких платформах, як:

Android TV,

Android Auto,

Wear OS,

та будь-яких віддалених пристроях під керуванням Android.

Крім того, оновлення полегшує процес керування програмами через веб-браузери на настільних комп'ютерах або смартфонах Android.

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Важливо наголосити, що функція віддаленого видалення додатків вже давно існує поряд з функцією віддаленого встановлення. Google має можливість видаляти програми без згоди користувача, і компанія часто використовуючи цю функцію для усунення шкідливого програмного забезпечення з усіх пристроїв, на яких встановлено Google Play. Останнє оновлення просто надає користувачам можливість використовувати цю функцію самостійно.