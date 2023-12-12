Великим промахом з боку Sony останнім часом було те, що вона не приділяє великої уваги своєму маркетингу. Принаймні в західному світі. Реклама таких компаній, як Samsung і Apple, зустрічається скрізь. Бренди Nothing, Pixel та OnePlus не зникають з медіа протягом усього року, постійно підкидаючи журналістам крихти інформації про свої ґаджети. Xiaomi та інші китайські бренди бомбардують десятками смартфонів на будь-який смак. Однак де в цьому рівнянні перебуває Sony?

Це не єдина проблема поганої популярності смартфонів компанії. Річ у тім, що її підтримка програмного забезпечення дуже непослідовна й розмита. Оновлень менше, ніж у конкурентів, а часом вони виходять на обмеженому ринку. Та й самі смартфони доступні далеко не скрізь.

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Sony готує зміни?

Інсайдер, якого інтернет знає як ZACKBUKS, опублікував на своїй сторінці в китайській соцмережі Weibo допис, у якому фактично визначив роки життя Xperia як "2008-2023", назвавши їх "найкращими".

Він не сказав прямо, що це означає, але аналітики вже припустили, що це натяк на можливу відмову від старого бренду з метою повністю його змінити, тобто запустити щось нове.

Ще одне припущення полягає в тому, що компанія взагалі піде з ринку смартфонів, як це раніше зробила LG (з подібних причин – ніхто більше не купував її мобільні пристрої).

Варто зазначити, що Sony вельми незаслужено знаходиться в аутсайдерах по популярності. Судячи з відгуків та оглядів, які роблять блогери й користувачі на її смартфони, пристрої заслуговують на увагу, як "достатньо хороші, щоб боротися з деякими з найпопулярніших смартфонів інших компаній". Чого тільки вартує камера. По-перше, компанія сама виробляє для неї датчики. Їх ми бачимо також у таких смартфонах, як iPhone, Galaxy, Pixel та інших по всьому світу. Крім того, кілька років тому компанія випустила надзвичайно просунутий стандартний застосунок для камери, який імітує фотоапарати, дозволяючи знімати як професіонал.

Але, на жаль, користувачам цього недостатньо. Компанія не має власного просунутого лаунчера, набитого різноманітними функціями та доповненого особливим інтерфейсом, як це роблять буквально всі інші виробники.

Якщо компанія і планує якийсь із цих кроків, то про них ми, імовірно, дізнаємося не раніше наступного року.