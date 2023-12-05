Що відомо

Все сталось у Вашингтоні, округ Колумбія, минулого місяця. Головний герой сюжету, який попросив не називати його ім'я в ефірі телеканалу, став жертвою збройного пограбування, під час якого злочинці відібрали "все, що у нього було в кишенях", у тому числі й смартфон, а також забрали машину, на якій він приїхав на зустріч із дружиною.

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Його дружина пізніше пояснила, що коли він припаркував автомобіль і вже прямував у квартиру, до нього підійшли "двоє чоловіків у масках" та з вогнепальною зброєю: "Вони пограбували його, забрали все, що у нього було в кишенях, забрали ключі від моєї вантажівки, сіли в неї та поїхали", – розповіла жінка.

Але перед тим, як поїхати, злодії подивилися на щойно викрадений телефон і швидко повернули його чоловікові.

Вони просто подивилися на цей телефон і сказали: "О, це Android? Нам він не потрібен. Я думав, що це iPhone",

– переказала слова злодіїв дружина потерпілого.

Невідомо, яким саме телефоном він користується, але варто зазначити, що сьогодні на ринку є багато флагманів на Android, які коштують так само або й дорожче, ніж деякі моделі iPhone 15.

І хоча чоловік повернув свій ґаджет, його дружині так не пощастило – вона лишилася без свого автомобіля, на якому працювала в Uber Eats та Instacart.

Цей злочин стався в той самий день, коли у Вашингтоні проходили громадські слухання, присвячені зростанню злочинності та запропонованому мером Мюріель Баузер законопроєкту "Про боротьбу з тенденціями злочинності".