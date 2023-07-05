Чому зник зв'язок

Річ у тім, що Ingenuity не може зв'язуватися з Землею напряму. Він не має потрібного для цього устаткування, оскільки створювався максимально компактним та легким – усього 1,8 кілограма. Для цього він використовує марсохід Perseverance: спочатку сигнал передається на нього за допомогою слабких антен ближньої дії, потім його отримує орбітальний космічний корабель, який своєю чергою надсилає інформацію додому.

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Під час 52-го польоту над кратером Єзеро, гелікоптер опустився за пагорб, унеможлививши зв'язок із Perseverance. Фізична перепона заблокувала передавання команд, тому вченим довелося змінювати положення марсохода.

Частина кратера Єзеро, яку зараз досліджують марсохід і гелікоптер, має багато пересіченої місцевості, що підвищує ймовірність збоїв зв'язку,

– каже Джош Андерсон, керівник команди Ingenuity.

Так трапляється, тому що Ingenuity часто випереджає Perseverance, щоб допомогти останньому досліджувати марсіанську поверхню та знати, що чекає на нього попереду. Марсохід змушений рухатися дуже повільно, оскільки є ризик перевернутися на всипаній камінням місцевості. Крім того, сигнал від Землі до Марса надходить не відразу, що не дає NASA керувати апаратом у реальному часі. Тож часом Ingenuity виходить з діапазону зв'язку.

Під час свого останнього польоту, який тривав 139 секунд, Ingenuity піднявся на 363 метри над поверхнею Марса. Його метою було не лише передислокувати гелікоптер, а й зробити нові знімки.

Судячи з усього мініатюрний помічник марсохода справний і може продовжувати виконання місій.