Спочатку команда залишалася відносно спокійною, оскільки Perseverance потрапив у "комунікаційну тінь", яка перешкоджала передачі сигналів. Тревіс Браун, головний інженер проєкту Ingenuity, пояснив, що перехід гелікоптера від режиму "нічного виживання" до звичайних операцій створював щоденні проблеми зі зв'язком, що призводило до періодичних перебоїв. Однак на 755-й марсіанський день зв'язок з Ingenuity було раптово втрачено.

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Навіть після того, як Perseverance та Ingenuity переїхали на нове місце, спроби відновити зв'язок виявилися марними. Цей тривожний розвиток подій викликав новий рівень занепокоєння, оскільки завжди були певні ознаки активності, навіть за найсуворіших умов. Браун наголосив, що антена "базової станції" Perseverance, встановлена занадто низько, ще більше ускладнила зусилля з відновлення зв'язку.

Коли Perseverance продовжив свою подорож вузькими каналами давньої висохлої річки в кратері Езеро, з'явилися нові виклики. Гелікоптеру стало вкрай важливо рухатися попереду марсохода, оскільки технічні вимоги передбачали мінімальну відстань між двома транспортними засобами у 45 метрів.



Карта руху Perseverance та Ingenuity / Фото NASA

На щастя, команда встигла завантажити план польоту, що спонукало гелікоптер відреагувати. Ingenuity злетів до нових висот, досягнувши рекордної висоти 18 метрів і подолавши понад 300 метрів на 763-й марсіанський день з початку місії. Успішний політ забезпечив таку необхідну перемогу для екіпажу місії.

Що буде із зондом далі

Майбутнє для Ingenuity залишається невизначеним. Вчені попереджають, що накопичення пилу на сонячних панелях гелікоптера змусить його перейти на "перехідний" режим живлення, навіть коли повернеться марсіанське літо. Такий режим роботи поступово ускладнюватиме контакт з Ingenuity, створюючи все більші труднощі для зв'язку та управління.

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Попри ці виклики, NASA Perseverance та Ingenuity продовжують розширювати межі досліджень на Марсі. Наполегливість і самовідданість команди місії продемонстрували свою здатність долати перешкоди, підтверджуючи неймовірні успіхи в дослідженні космосу, яких може досягти людство.